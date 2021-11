Jeremías Ponce et un énorme coup de grâce du foie

Une nouvelle victoire pour Jeremías Ponce de Buenos Aires, et cette fois de manière retentissante. L’Argentin a réalisé un formidable KO avec un droit au foie du Vénézuélien Michel Marcano, qui n’a eu aucune chance et est tombé effondré contre la toile.

LE KO DE PONCE

Jeremías est numéro un du classement IBF des super-légers et également champion IBO dans la même catégorie. A 25 ans, et après cette présentation à l’Universum Gym de Hambourg en Allemagne, accumule 28 victoires et aucune chute, avec 18 arrivées avant la limite.

