Jeremy Alcoba en pole moto3

26/06/2021

Jeremy Alcoba a réalisé la première pole de sa vie en Moto 3 sur le circuit d’Assen, décrochant également le palmarès. Romano Fenati a réussi à entrer dans la première ligne de la grille pour la première fois pour la course de dimanche après avoir apporté une modification à sa moto qui a été fantastique pour lui de prendre la deuxième place bien qu’il ait une double sanction de long tour qu’il devra respecter dans la course.

Dennis Foggia Il a pris la troisième place et bouclera la première ligne de départ. Sergio Garcia partira de la quatrième position dans une lutte pour la pole qu’il a ratée Pedro Acosta qui n’a pas pu participer au Q2 après avoir subi un traumatisme thoracique lors des essais libres samedi matin et attend d’autres tests et reçoit l’autorisation pour dimanche.