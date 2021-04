Jeremy Allaire: «  L’USDC est à mi-chemin du retournement de PayPal  »

L’USDC a connu une croissance énorme et gagne rapidement sur Tether, le roi des pièces stables.

Le cofondateur et PDG de Circle, Jeremy Allaire, a fait une prédiction audacieuse selon laquelle le stablecoin émis par la société est en passe de surpasser le géant des paiements PayPal en termes de valeur en dollars des transactions.

Les commentaires sont venus dans un tweet du 6 avril dans lequel Allaire faisait allusion au volume de transactions en chaîne pour l’USDC au cours de l’année écoulée, qu’il rapportait à plus d’un demi-billion de dollars.

Il a ajouté que cela représentait déjà environ la moitié du volume total de paiement pour PayPal en 2020, laissant entendre qu’un « retournement » pourrait bientôt arriver.

L’année dernière, il y a eu plus d’un demi-billion de dollars en volume de transactions USDC en chaîne. À titre de perspective, cela représente déjà environ 50% du volume total de paiement pour @PayPal en 2020. Flippening à venir. – Jeremy Allaire (@jerallaire) 6 avril 2021

Comme l’ont noté certains répondants au Tweet, les deux choses ne sont pas nécessairement comparables, car les transactions sur PayPal sont utilisées pour payer des biens et des services, tandis que l’USDC est principalement utilisé sur les échanges cryptographiques pour le commerce et la spéculation. Mais cela aide à mettre en perspective la poussée de croissance de l’USDC.

Selon Statista, le volume annuel des transactions de PayPal était de 936 milliards de dollars pour l’année 2020, en hausse de 31,5% par rapport à l’année précédente (qui avait vu 712 milliards de dollars de transactions). Au quatrième trimestre 2020, le volume de paiement net de PayPal s’élevait à environ 277 milliards de dollars, soit une croissance de 39% d’une année sur l’autre.

En comparaison, le stablecoin Tether dominant du marché a atteint 600 milliards de dollars de volume de transactions cumulé à la mi-octobre 2020 et aurait dépassé 780 milliards de dollars à la fin de l’année. Les volumes quotidiens ont commencé à augmenter pour les astablecoins au quatrième trimestre de 2020 alors que le marché haussier prenait de l’ampleur.

Messari rapporte actuellement des volumes quotidiens ajustés de 2,5 milliards de dollars pour l’USDC et de 9,8 milliards de dollars pour l’USDT. En termes d’offre en circulation, Tether atteint actuellement un niveau record de 43,3 milliards USDT selon le rapport de transparence de Tether, tandis que l’USDC a 11,3 milliards en circulation – une croissance de 1500% depuis la même période l’année dernière.

Tether est actuellement classée cinquième crypto-monnaie globale en termes de capitalisation boursière selon Coingecko qui recule après la pompe quotidienne de 23% de XRP et le niveau record de Binance Coin aujourd’hui. USDC est plus bas dans la liste, mais reste le deuxième plus grand stablecoin en termes de capitalisation boursière, classé au quatorzième rang, juste en dessous de Stellar Lumens.