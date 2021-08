Jeremy Clarkson a plaisanté sur le prince Harry “probablement s’est fait lui-même” à la suggestion de Megxit | Royale | Nouvelles

in

Clarkson est de retour sur les écrans ce soir avec “Qui veut gagner des millions ?”. Le huitième épisode marque la seconde moitié de la saison 34, Clarkson ayant succédé à Chris Tarrant en 2018. Connu pour son approche pragmatique du travail et de la vie, Clarkson n’est pas du genre à mâcher ses mots.

L’ancien animateur de Top Gear n’a eu aucun problème à donner son avis sur la chute de Meghan Markle et du prince Harry de la famille royale dans ce qui a été surnommé Megxit.

Une tempête s’est ensuivie après qu’ils ont annoncé qu’ils quittaient le cabinet et le Royaume-Uni l’année dernière.

Clarkson n’a pas tardé à se joindre au barrage de voix commentant l’événement marquant.

Dans un article pour The Sun peu de temps après le Megxit, il a fait remarquer de manière sensationnelle qu’Harry se serait “c******” lui-même lorsque Meghan “a évoqué l’idée”.

Mais le couple a largement fait savoir que leur départ était une décision mutuelle.

Néanmoins, M. Clarkson a plaisanté dans son article d’opinion en disant que Harry était moins enthousiaste à l’idée.

Au sujet des diverses tâches liées au fait d’être un royal senior, il a écrit: “Alors, elle a évidemment décidé que si elle ne peut pas dîner de pêche et de paon et avoir quelques sirènes dans la piscine remplie de gin, elle a gagné ne plus jamais ouvrir de nouveaux blocs sanitaires.

“Je ne la jugerai pas pour ça. Les gens sont autorisés à démissionner d’un travail qu’ils n’aiment pas.

JUSTIN: PREMIÈRE photo de bébé Lilibet ! Meghan Markle exhibe son nouveau-né

Pendant ce temps, cette semaine, Meghan a célébré son 40e anniversaire en publiant une vidéo destinée à une cause caritative pour le marquer.

Harry a fait une apparition dans le clip, surpris en train de jongler en arrière-plan devant leur manoir de Montecito de plusieurs millions de dollars.

Au cours de la vidéo, elle a demandé aux femmes d’influence de donner 40 minutes de leur temps aux millions de femmes qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie de coronavirus, en l’appelant “l’initiative 40×40”.

Alors que beaucoup ont félicité la duchesse de Sussex d’avoir utilisé son anniversaire comme une force pour le bien, d’autres ont parlé du bref aperçu de son bureau à domicile.

Un bureau spacieux peut être vu, surmonté d’un certain nombre d’exemplaires de son premier livre pour enfants, “The Bench”, qui a reçu un certain nombre de critiques négatives.

Les observateurs aux yeux d’aigle ont également repéré une couverture Hermes au prix élevé de 1 240 £.

Le couple a fait l’objet de nombreuses discussions ces dernières semaines après avoir tous deux annoncé de nouveaux projets commerciaux.

Alors que Meghan est occupée à travailler sur son animation Netflix, “Pearl”, Harry a stupéfait le monde royal après avoir annoncé qu’il écrivait ses mémoires.

Prévu pour être publié en 2022, beaucoup s’attendent à ce que le livre raconte ses premières années au sein du cabinet, comment il a géré la mort de sa mère, la princesse Diana, ainsi que d’autres détails contenus dans la saga Megxit.