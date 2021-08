Jeremy Clarkson affirme n’avoir jamais entendu parler d’Anne Hegerty .

Les fans ne pouvaient pas croire que Jeremy Clarkson n’avait jamais entendu parler d’Adil Ray ou d’Anne Hegerty (Photos: Rex)

Les téléspectateurs de Who Wants To Be A Millionaire ont été stupéfaits après que l’animateur Jeremy Clarkson a affirmé ne pas savoir qui étaient Anne Hegerty ou Adil Ray.

Jeremy, 61 ans, avait été invité à aider le joueur à répondre à la question “Depuis 2016, qui a animé le jeu télévisé qui exige des équipes de cinq personnes pour nommer des éléments dans les 10 premières listes?”

L’émission en question était Tenable, ce qui signifie que Warwick Davis était la bonne réponse sur les quatre, les autres options étant Phillip Schofield, Adil Ray et Anne Hegerty.

Les téléspectateurs ont été stupéfaits lorsque Jeremy a admis qu’il ne connaissait pas la réponse et qu’il ne pouvait même pas donner une supposition éclairée car il ne savait pas qui étaient Adil Ray et Anne Hegerty.

Adil, qui a déjà présenté Good Morning Britain, et Anne, qui est l’un des premiers chasseurs de The Chase, sont tous deux des noms bien connus à la télévision.

Les fans de la série ont été sidérés que Jeremy prétende ne pas savoir qui ils étaient, en tweetant: “Excusez-moi, Jeremy Clarkson vient-il de dire qu’il ne savait pas qui est @anne_hegerty?!?!?!?!’

Oh cher oh cher oh cher. Jeremy Clarkson n’a même pas entendu parler de vous @adilray !!!!! @GMB – Richard Kawalec (@RichardKawalec) 14 août 2021

D’autres ont ajouté : “Comment @JeremyClarkson n’a-t-il pas entendu parler de @anne_hegerty ?!” et ‘@adilray se sentant indigné que @JeremyClarkson ne sache pas qui vous êtes sur #whowantstobeamillionaire’.

Un autre a souligné: “imaginez ne pas connaître @anne_hegerty alias Frosty Knickers, est l’un des chasseurs d’origine! Vous ne savez pas ce que vous avez manqué.

Jeremy Clarkson n’a pas pu aider le candidat avec cette question (Photo: ITV)

Ni Adil ni Anne n’ont encore abordé l’oubli de Jeremy, bien qu’ils aient été tagués dans les commentaires par de nombreux fans après le spectacle.

D’autres téléspectateurs ont également souligné que Jeremy n’avait pas réalisé que l’émission était Tenable malgré l’organisation de son propre quiz.

Warwick Davis a également été tweeté par plusieurs fans mais n’a pas encore pris la parole.

Qui veut gagner des millions? revient samedi prochain à 21h sur ITV.

