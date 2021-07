Jeremy Clarkson bannit les co-stars du Grand Tour de Clarkson’s Farm .

Jeremy Clarkson ne laissera pas Richard Hammond et James May à Clarkson’s Farm (Photo: .)

Jeremy Clarkson n’autoriserait-il pas ses co-animateurs Richard Hammond et James May dans son émission agricole Clarkson’s Farm “dans un million d’années”.

La série à succès surprise du diffuseur a été renouvelée pour une deuxième saison, ce qui est un changement de rythme par rapport aux émissions habituelles de 61 ans comme Top Gear et The Grand Tour.

Un changement de rythme par rapport aux émissions habituelles de Jeremy comme Top Gear et The Grand Tour, Clarkson’s Farm, qui a été créée en juin, a vu le présentateur tenter de s’occuper de sa ferme Diddly Squat dans l’Oxfordshire.

Après le succès des huit premiers épisodes, Amazon a renouvelé le documentaire pour la série deux, pour nous apporter « plus de rires, de triomphes et de tribulations, et bien sûr plus de faux pas agricoles de la ferme, alors que nous suivons leur prochaine aventure agricole ».

Jeremy a exclu que ses anciens co-animateurs de Top Gear et les co-animateurs actuels du Grand Tour fassent une apparition.

Après le succès des huit premiers épisodes, Amazon Prime Video a renouvelé le documentaire de la série deux, pour nous apporter « plus de rires, de triomphes et de tribulations, et bien sûr plus de faux pas agricoles de la ferme, alors que nous suivons leur prochaine aventure agricole ».

Clarkson’s Farm a été renouvelé pour une deuxième série (Photo: Amazon)

Pour célébrer le renouvellement de la série, Jeremy s’est tourné vers Twitter.

“Toute l’équipe est de retour – Cheerful Charlie, Lisa, Gerald et le fœtus dans un tracteur”, a-t-il écrit.

Mais quand un fan a demandé : ” Pouvons-nous obtenir une apparition de @RichardHammond et du capitaine Slow ?” Jeremy a répondu: “Pas dans un million d’années.”

Un autre fan a suggéré qu’ils participent tous les trois à une course de tracteurs à la ferme, mais Jeremy ne l’a pas fait.

Il a dit: “Ce n’est pas ce genre de spectacle.”

Jeremy a récemment déclaré que la crise des coronavirus avait forcé l’équipe du Grand Tour à être sur son ” A-game ” pendant le tournage.

Le trio a formé The Grand Tour entre les blocages (Photo: Amazon)

Dans The Grand Tour Presents: Lochdown special, faisant partie d’une double facture sur Amazon Prime Video, Jeremy, Richard et James font un voyage dans les Highlands écossais dans des voitures anciennes des années 1970.

Le programme très attendu a été filmé l’année dernière entre les fermetures, les présentateurs étant obligés de filmer au Royaume-Uni plutôt que dans différents endroits à l’étranger en raison de la pandémie.

Plus : Jeremy Clarkson



“Tourner dans COVID, je ne sais pas, cela nous a en quelque sorte forcés à être sur notre A-game vraiment parce que le risque était si intense”, a-t-il déclaré à RadioTimes.com.

« Nous devions tous être testés chaque jour et si quelqu’un échouait, même n’importe qui

personne a échoué, alors tout le navire avait été abandonné, ce qui aurait

été financièrement ruineux, donc c’était un gros effort d’équipe.

La date de sortie de la saison 2 de Clarkson’s Farm n’a pas encore été annoncée.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Jeremy Clarkson déconcerté en tant que WWTBAM ? le candidat ignorant la première question repart avec un prix en espèces stupéfiant



PLUS : Jeremy Clarkson révèle que « beaucoup » de scènes ont été coupées du spécial Grand Tour Scotland pour « une très bonne raison »





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();