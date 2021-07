Jeremy Clarkson s’est moqué de Meghan Markle dans une nouvelle émission: “Piers avait raison” | Royale | Nouvelles

Clarkson invitera six nouveaux candidats dans le studio Who Wants to be a Millionaire ce soir alors qu’ils cherchent à obtenir l’un des prix les plus importants et les plus convoités à la télévision. Les vastes intérêts et connaissances de la star du Grand Tour sont même mis à l’épreuve dans l’émission, car les concurrents peuvent lui demander de l’aide pour les questions difficiles. Clarkson a été très occupé, jouant également dans une nouvelle série intitulée ” Clarkson’s Farm ” sur Amazon Prime.

Cependant, c’est lors d’un épisode de son émission ITV que le passionné d’automobile s’est moqué de Meghan, ce qui devient un événement régulier pour la star de la télévision.

Dans l’émission, diffusée en avril, Clarkson s’est moqué de la duchesse de Sussex, plaisantant en disant que Piers Morgan “avait raison” après son départ de Good Morning Britain.

Sur C’est Clarkson à la télévision, il a fait référence à l’interview de la duchesse avec Oprah Winfrey.

Il a déclaré: “Il y a eu un moment où Meghan Markle a semblé – comment puis-je dire poliment – ​​couper le vent.”

L’émission a diffusé un clip de Meghan discutant un moment après son mariage avec le prince Harry et Oprah répondant.

Clarkson a ajouté: “Désolé, pouvons-nous simplement entendre cela à nouveau parce que cela ressemble vraiment à Piers Morgan avait raison, son pantalon était vraiment en feu.

“Maintenant, j’ai reçu ici une note du service juridique d’ITV. Ils veulent qu’il soit clair que ce n’était pas un pet, je ne sais pas comment ils le savent.

“Mais ils veulent que je précise que le bruit de pet est probablement sorti de la bouche d’Oprah.”

Un téléspectateur a commenté sur Twitter: “La première chose que Jeremy Clarkson fait dans son émission ITV ce soir est de se moquer de Meghan Markle.”

Lorsque Harry et Meghan ont annoncé qu’ils quitteraient leurs fonctions royales, Clarkson a prédit qu’ils n’auraient pas de “fin heureuse”.

LIRE LA SUITE: Kate Middleton snobée par Meghan: “Pas les meilleurs amis”

“Alors, elle a évidemment décidé que si elle ne peut pas manger de pêche et de paon et avoir quelques sirènes dans la piscine remplie de gin, elle n’ouvrira plus jamais de nouveaux blocs sanitaires.

“Je ne la jugerai pas pour ça. Les gens sont autorisés à démissionner d’un travail qu’ils n’aiment pas.”

M. Clarkson a également jeté son dévolu sur le duc d’York en déclarant: “Démissionner de la famille royale? C’est comme, vous savez, GRAND. Et pas seulement parce que le prochain sur le trône si ma famille est partie est … le prince Andrew .”