Jeremy Clarkson tente de cultiver ⋆ 10z viral

Ferme de Clarkson (Amazon Prime)

Pour un effet hilarant, Jeremy Clarkson se bat contre des récoltes défaillantes et son propre ignorance à Clarkson’s Farm.

Clarkson’s Farm est une brillante série de téléréalité en huit épisodes sur Amazon Prime dont la figure centrale fait un travail spectaculaire en se faisant paraître absurde. Jeremy Clarkson – un trésor national en Grande-Bretagne, encore peu connu aux États-Unis – est un homme de 58 ans au ventre mou, haïssant les PC et extrêmement riche qui a fait des squillions en hébergeant Top Gear, puis a été licencié pour avoir frappé un producteur, puis a lancé un spectacle contrefait appelé The Grand Tour. Il est également apprécié pour les chroniques humoristiques qu’il écrit pour les journaux britanniques du dimanche.

La ferme de Clarkson s’étend sur mille acres dans les Cotswolds, dans le sud de l’Angleterre. Un jour, son propriétaire (ou plus probablement, un producteur de télévision astucieux) a décidé qu’il essaierait lui-même de cultiver la ferme, devinant que ce serait très amusant à regarder. Il devina juste. Inspirez-vous du thème de Green Acres. Puis fondu lentement dans le chaos hurlant de « Gimme Shelter ».

Jovial et bluffant et infailliblement confiant dans sa capacité à gérer des situations dont il ne sait absolument rien, Jeremy entre obligeamment dans le rôle séculaire du métropolitain désemparé – le citadin / ventouse – qui s’aventure au pays des rubes et trouve que, de manière importante, ce sont eux les plus intelligents et qu’il est totalement inutile.

Viens l’apocalypse, par exemple, les gens qui savent faire de la nourriture vont être un peu plus importants que ceux qui savent comment héberger Qui veut gagner des millions ? Et pourtant, ce sont ces derniers qui sont payés des millions, tandis que les premiers luttent pour s’en sortir.

Pour partager la charge de travail, et aussi pour lui apprendre à tout faire, Jeremy fait venir un hayseed blond sans instruction de 21 ans nommé Kaleb qui arbore une série de coupes de cheveux de plus en plus désastreuses au fur et à mesure que la série avance. Ah, mais Kaleb, malgré tous ses airs de bosse, a grandi dans ces régions et sait absolument tout ce qu’il y a à savoir sur l’agriculture. Naturellement, Jeremy continue d’ignorer ses conseils. L’autre conseiller clé de Jeremy est un petit gnome chauve, un agronome nommé Charlie qui n’arrête pas d’intervenir pour donner à Jeremy de sombres nouvelles concernant la comptabilité. Je ne sais pas non plus ce qu’est un agronome, mais il explique toujours à Jeremy, avec un équilibre de patience et d’incrédulité, pourquoi les plans de Jeremy ne fonctionneront pas, pourquoi ses récoltes ne peuvent pas être vendues, ou comment il se heurte des normes réglementaires et pourrait bien se retrouver emprisonné. Jeremy l’appelle « Cheerful Charlie ».

Il y a aussi une femme, Lisa, la petite amie de Jeremy, une actrice irlandaise, mais au lieu d’assumer le rôle standard de sitcom de la hausfrau tueuse de buzz qui ne laissera pas les garçons poursuivre leurs plans débiles, elle est en fait serviable et optimiste et dépense étonnamment peu de temps à rouler des yeux sur les diverses urgences provoquées par Jeremy.

Pour un soulagement comique supplémentaire, il y a un gars nommé Gerald, un vieil homme qui a travaillé à la ferme pendant 50 ans. Chaque fois que Gerald arrive, il marmonne quelque chose de tout à fait incompréhensible dans son accent country épais. Jérémy a l’air déconcerté. J’étais tout aussi déconcerté. Vous serez déconcerté. Même les gens qui font les sous-titres ne peuvent pas comprendre ce qu’il dit.

Je n’arrête pas de répéter Jeremy, au fait, parce qu’il n’est tout simplement pas assez mature pour qu’on l’appelle par son nom de famille. Appelleriez-vous un petit garçon par son nom de famille ? Je n’arrêtais pas de penser à Daddy Pig dans le dessin animé Peppa Pig : le personnage le moins mature de la série, celui qui dans chaque épisode s’affaire avec une foi inébranlable en sa propre capacité à s’attaquer à un problème donné, puis le rend bien pire.

Décidant que les mignons hiboux duveteux qu’il trouve sur la propriété ont besoin d’un habitat, Jeremy essaie d’installer un poteau téléphonique de 40 pieds avec un chariot élévateur et laisse tomber le poteau sur une clôture, ce qui le détruit. Puis il blâme Kaleb pour tout cela. Lorsqu’il met enfin la perche à la verticale, il remarque qu’il a oublié de mettre la boîte à chouettes dessus, ce qui était tout le but de l’exercice, et la perche penche de toute façon à un angle précaire. Pure incompétence de papa cochon, sauf en jurant. (À bien y penser, un Peppa Pig classé R serait très amusant. Je regarderais.)

Lorsqu’on dit à Jeremy que pour cultiver, il aura besoin de quelque chose appelé “tracteur”, il part et revient avec un Lamborghini fabriqué. C’est la taille d’un brontosaure, c’est si gros qu’il ne peut pas le mettre dans sa grange, et il a plus de contrôles que le siège de la NASA. Jeremy peut à peine utiliser la chose sans frapper à travers un mur. Il prend de l’eau à la source de sa propriété, la vend à son stand de ferme dans des bouteilles sous l’étiquette It Hasn’t Got S ** t in It, puis découvre qu’elle a plutôt beaucoup de c ** t dedans. Il décide de fabriquer des bougies maison inspirées de la gamme de produits parfumés au vagin de Gwyneth Paltrow, mais d’une manière ou d’une autre, l’étiquette qu’il leur appose, This Smells Like My Bollocks, n’a pas tout à fait le même attrait. Il est triste quand on lui dit qu’il doit abattre des brebis endommagées qui sont incapables de se reproduire, mais l’épisode se termine avec lui en train de manger le ragoût d’agneau qu’il prépare à partir de leurs cadavres. “C’est délicieux!” il déclare.

Tous hilarants comme des coups de pied arrêtés, et il est facile de rire de la douleur de Jeremy parce que nous savons qu’il vaut 60 millions de dollars. Il ne semble jamais angoissé longtemps, pas même lorsqu’il crie : “Je suis foutu”. A la fin de la série, il est aussi copieux et prêt à tout qu’au début, et donc, bonne nouvelle ! Une deuxième saison arrive.

Mais ce ne sont pas les nombreuses catastrophes individuelles qui rendent le spectacle si délicieux ; c’est la superstructure comique qui le vend. Jeremy est chaque homme d’âge moyen qui combat le temps, les bureaucrates, les machines, les marchés, les parasites et Dieu. C’est un travail de comédie pour notre époque, et il sert de leçon à tous ceux d’entre nous qui ont déjà pensé à se lancer dans un nouveau projet audacieux bien en dehors de notre zone de confort : ne le faites pas. Vous échouerez probablement. Il y a cependant un corollaire à cela : ce que vous faites maintenant est probablement aussi bon que possible pour vous, alors soyez heureux de votre sort. Au moins, vous n’êtes pas à Londres en train d’essayer de vendre le wasabi que vous avez si fièrement cultivé dans votre ferme et de découvrir qu’il vaut une fraction de ce que votre ticket de parking vient de vous coûter.