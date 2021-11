Jeremy a quelques réflexions… (Photo : Brian J Ritchie/Hotsauce/Rex)

Il semble que Sir Lewis Hamilton ait de nouveau atterri dans la ligne de mire de Jeremy Clarkson, le présentateur du Grand Tour estimant qu’il est maintenant devenu trop « réveillé » au milieu du mouvement pour le changement climatique.

Sir Lewis a longtemps encouragé les masses à devenir végétaliens et a partagé ses propres craintes pour l’environnement, ce qui l’a vu, à son tour, qualifié d’hypocrite parce que, eh bien, il est pilote de Formule 1.

Après avoir déjà frappé le champion de course, cette semaine, Jeremy est revenu alors qu’il tournait son attention vers la dissection des « petits pas » que nous sommes encouragés à faire pour sauver la Terre Mère, y compris la suggestion de Joanna Lumley de rationnement en temps de guerre.

Parlant de l’apparente huée à laquelle Sir Lewis est confronté, pour une raison quelconque, de la foule après ses courses – « qu’il gagne ou perde » – Jeremy a affirmé que c’était parce que les gens avaient pris une « aversion bruyante pour Lewis » parce qu’il a « changé ‘.

Écrivant dans sa chronique Sun au cours du week-end, alors que la conférence Cop26 se poursuivait, Jeremy a écrit: «Quand il est entré en scène pour la première fois, il était brillant, talentueux et normal – et tout le monde l’aimait.

« Mais ensuite, il a décidé de se réveiller et d’être plus politiquement correct qu’une AGA d’un syndicat étudiant. »

Sir Lewis est devenu un « porte-parole » selon Jeremy (Photo : Yuri Kochetkov – Pool/.)

Le présentateur a poursuivi: «Après le meurtre de George Floyd, il a demandé à Mercedes de peindre les voitures en noir, il explique qu’il est maintenant vert parce qu’il a vendu son jet et a exhorté tout le monde à être végétarien.

« Tout cela pourrait bien fonctionner sur les réseaux sociaux, mais dans le monde réel, là où les gens vivent, cela ne fonctionne pas du tout. »

La star de Clarkson’s Farm a écrit que les opinions de Sir Lewis étaient « un problème pour le mouvement vert », car il a apparemment rejeté l’idée de se rendre au travail à pied ou de limiter la consommation de viande est la seule réponse pour arrêter le changement climatique.

Accusant le mouvement d’utiliser le végétalien vocal Sir Lewis (qui a dans le passé dit que devenir végétalien « peut être fait si rapidement, tout ce que vous avez à faire est d’y réfléchir ») comme » porte-parole » pour » nous convertir « , Jeremy affirme qu' »au lieu de cela, nous voulons tous lui lancer quelque chose ».

Ce n’est pas la première fois que Sir Lewis atterrit dans la moissonneuse-batteuse de Jeremy.

La star de Clarkson’s Farm a poursuivi: « Il a passé la majeure partie de la course passionnante de la semaine dernière à la radio, affirmant que le gars devant lui, Fernando Alonso, trichait. Ce qu’il n’était pas.

Plus : Lewis Hamilton



«Et puis quand Lewis termine à la troisième place, il s’est effondré sur le podium en affirmant qu’il a« long Covid ».

« Ce qui me semble être une autre façon de dire : « S’il vous plaît, ignorez Esteban Ocon, le rookie qui vient de me battre. Je suis le vrai héros et ne l’oublie pas.

« Eh bien, je suis désolé Lewis, mais si vous vous comportez comme ça, vous ne l’êtes pas. Oh, et payez vos impôts.



Campagne #Just1Change de Metro.co.uk

À l’approche de la COP26 et au-delà, nous partagerons des histoires, des idées et des conseils sur un thème commun : la crise climatique.

À une époque où le poids des questions environnementales semble très lourd et écrasant, notre objectif est de fournir un contenu qui non seulement informera et éduquera, mais qui offrira également de l’espoir et de l’inspiration.

Voici quelques-uns de nos faits saillants #Just1Change jusqu’à présent :

