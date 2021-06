Jeremy Corbyn a critiqué les commentaires “honteux” sur le vaccin “Il devrait donner l’exemple!” | Politique | Nouvelles

in

L’ancien leader travailliste de 72 ans a pris position contre la révélation de son dossier médical lorsque Iain Dale de LBC lui a demandé s’il avait reçu le vaccin Covid. Jeremy Corbyn a expliqué qu’il avait déjà fait vœu de ne pas discuter de sa santé personnelle. Cela a depuis rendu furieux les Britanniques et les commentateurs politiques.

M. Corbyn a déclaré à LBC: “Parce qu’il y a quelques années, on m’a posé des questions extrêmement désagréables sur ma santé. En d’autres termes, la santé entre mes oreilles.

“C’étaient des questions extrêmement grossières et extrêmement intrusives et elles étaient méchantes et elles avaient tort.

“Alors j’ai fait le vœu à ce moment-là que je ne discuterais de ma santé personnelle avec personne, même toi Iain.”

M. Dale a noté que bien que ce soit “parfaitement juste”, il a ajouté: “Vous êtes un leader d’opinion, vous êtes un ancien chef d’un parti politique. Vos mots comptent.

LIRE LA SUITE : Brexit LIVE : À genoux ! Des pêcheurs français désespérés demandent de l’aide

“Si vous dites aux gens que j’ai pris le vaccin, je pense que vous devriez aussi, je soupçonne qu’il y aurait des gens qui le remarqueraient.”

M. Corbyn a poursuivi: “Je suis allé dans mes centres communautaires locaux et dans notre mosquée locale qui a été ouverte pour que les gens se fassent vacciner sans rendez-vous parce que beaucoup de gens … n’ont pas de médecin généraliste.

“J’ai soutenu la campagne pour obtenir des vaccins localement et je continuerai à le faire.”

Andrew Pierce a depuis critiqué les commentaires de M. Corbyn.

Cela survient alors que tous les adultes en Angleterre devraient pouvoir réserver leur premier vaccin Covid-19 d’ici la fin de la semaine, ont suggéré les responsables de la santé.

Sir Simon Stevens a déclaré que le NHS « terminerait le travail » du programme de vaccination Covid-19 dans « la plus grande mesure possible » au cours des quatre prochaines semaines pendant la prolongation du verrouillage.

Il a déclaré que seulement 1% des lits d’hôpitaux en Angleterre sont occupés par des patients atteints de Covid-19.

Et l’âge moyen des personnes hospitalisées a “basculé” grâce au programme de vaccination – il y a maintenant plus de personnes plus jeunes cherchant des soins qui ont généralement de meilleurs résultats.