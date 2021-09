Jeremy Corbyn accuse le Parti travailliste de “tourner le dos aux membres” .

Jeremy Corbyn dit que le parti de Sir Keir Starmer a apporté la division au lieu de l’unité (Photo: ./PA)

L’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn a accusé la direction actuelle du parti de “tourner le dos” à l’opportunité de changement.

Cela survient après que Sir Keir Starmer a été contraint de diluer les plans visant à modifier les règles des élections à la direction, ce qui aurait retiré le pouvoir aux membres.

L’actuel leader travailliste voulait abandonner le système un membre, une voix, qui a aidé Corbyn à prendre le pouvoir en 2015, mais a dû faire face à la réaction des syndicats et des militants du parti.

S’adressant à un rassemblement des jeunes travaillistes lors de la conférence du parti à Brighton, Corbyn a profité de l’occasion pour critiquer la direction actuelle.

Il a déclaré que malgré la promesse de l’unité aux membres, ils se sont plutôt vu “donner la division”.

Corbyn a ajouté: “L’autonomisation a été promise à notre mouvement, sans recoudre les règles des futures élections à la direction pour empêcher le Parti travailliste de représenter vraiment le plus grand nombre, pas quelques-uns.”

Selon les détails publiés avant l’événement, Corbyn a déclaré: “Notre mouvement a les idées pour changer le monde pour le mieux. Je regarde autour de cette salle l’énergie et l’enthousiasme des jeunes, et je reçois un grand espoir.

«Vous êtes une génération qui ne supportera pas seulement ce qu’on vous donne – l’insécurité, une planète mourante et des inégalités grotesques.

« Vous savez que vous n’avez pas à vivre sans pouvoir ni sans espoir. Lorsque nous nous réunissons, nous savons que les choses peuvent et elles vont changer.

Il a déclaré à Young Labour, qui se trouve à gauche du parti, que “la direction de notre parti semble tourner le dos à cet espoir d’un avenir plus égal, démocratique et durable”.

Corbyn a ajouté: “Lors de la dernière élection à la direction, nos membres et nos syndicats se sont vu promettre l’unité, mais à la place, nous sommes divisés. On nous avait promis 10 promesses – et où sont-elles ?

«On nous avait promis une opposition efficace, mais à la place, les conservateurs ont reçu un laissez-passer gratuit à maintes reprises.

Corbyn a déclaré que bien que les changements prévus par Sir Keir pour l’élection à la direction aient été abandonnés après une opposition féroce des syndicats, “nous avons vu les vraies couleurs de la direction”.

Il a ajouté: ” Si nous voulons que le Parti travailliste soit un véhicule pour gagner des élections pour faire face à l’urgence climatique et redistribuer la richesse et le pouvoir au plus grand nombre, alors nous devons nous rassembler et nous organiser.

«Il existe une autre voie à suivre, pour le Parti travailliste et la Grande-Bretagne, basée sur la paix et la justice, dans les politiques que la majorité des gens veulent réellement, et non ce que l’establishment et ses porte-parole médiatiques insistent sur le fait qu’ils devraient vouloir.

« Si nos dirigeants ne défendent pas cette voie, notre mouvement doit le faire et le fera ».

Corbyn a été suspendu du parti et le whip a été suspendu par Sir Keir en octobre de l’année dernière, ce qui signifie qu’il siège désormais en tant que député indépendant.

C’était sur les commentaires qu’il a faits à la suite d’un rapport de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme sur l’antisémitisme au sein du parti.

Son adhésion a été rétablie en novembre par son Comité exécutif national, mais le chef actuel a refusé de rétablir le whip.

Cela signifiait qu’il était toujours en mesure d’obtenir un laissez-passer pour la conférence du parti et était libre d’aborder les événements en marge.

