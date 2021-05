Jeremy Corbyn et Diane Abbott pénètrent en Israël: des manifestants se rassemblent devant l’ambassade d’Israël | UK | Nouvelles

M. Corbyn et l’ex-secrétaire à l’Intérieur de l’ombre Diane Abbott faisaient partie de ceux qui ont pris la parole après que des dizaines de milliers de personnes y aient défilé. L’ailier gauche vétéran, M. Corbyn, a imputé la violence à l’occupation israélienne du territoire palestinien. Il a déclaré: «Des vies innocentes sont perdues à cause de l’occupation de la Palestine … La voie à suivre est tout simplement la suivante: l’occupation de la Palestine doit prendre fin.»

Il a exigé «la reconnaissance inconditionnelle de l’État de Palestine» et le droit des peuples «de ne pas se faire prendre leurs terres».

Mme Abbott a déclaré aux foules qu’ils faisaient partie d’un «mouvement mondial pour la justice». Elle a déclaré: «Les Palestiniens se voient confisquer leurs terres et sont tués dans leurs maisons. C’est illégal.”

La manifestation de masse était organisée par des groupes tels que la Palestine Solidarity Campaign, Stop The War Coalition, le CND et l’Association musulmane de Grande-Bretagne.

Husam Zomlot, l’ambassadeur palestinien au Royaume-Uni, a déclaré à la foule: «Cette fois, c’est différent. Nous en avons assez de l’oppression.

Une minute de silence a eu lieu après la lecture des noms et de l’âge des enfants tués dans le conflit.

Les personnalités publiques qui attaquent Israël sur les réseaux sociaux ont été averties qu’elles risqueraient d’alimenter la division, les communautés juives étant forcées d’apporter une sécurité supplémentaire après un niveau accru de menaces.

Fiona Sharpe, du Parti travailliste contre l’antisémitisme, a déclaré: «Nous exhortons toutes les personnalités publiques à éviter de tweeter tout ce qui pourrait enflammer la situation et également mettre en danger la communauté juive.»