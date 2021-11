Jeremy Corbyn intente une action en justice contre le conseiller conservateur qui a partagé une photo falsifiée | Politique | Nouvelles

À la suite de l’explosion dans un taxi à l’extérieur de l’hôpital pour femmes de Liverpool, le compte Twitter d’un conseiller conservateur d’East Riding dans le Yorkshire a partagé une image falsifiée de M. Corbyn sur les lieux de l’explosion. Le tweet de Paul Nickerson montrait une image d’un M. Corbyn superposé portant une couronne du Souvenir marchant vers le taxi en feu.

Il a depuis supprimé le tweet et s’est excusé.

Le conseiller a déclaré que le message avait été envoyé après que son compte sur les réseaux sociaux ait été « compromis ».

Il a déclaré à la BBC : « Dès que j’ai pu, j’ai supprimé les commentaires. »

Bien qu’il ait écrit à M. Corbyn pour s’excuser, le député d’Islington North a entamé une procédure judiciaire.

Le chef des conservateurs de l’East Riding Council, Jonathan Owen, a déclaré: « Suite à un message inapproprié et offensant qui est apparu sur le fil Twitter du conseiller Paul Nickerson, je l’ai suspendu du groupe conservateur de l’East Riding of Yorkshire Council avec effet immédiat et une enquête sera maintenant avoir lieu.

« Tous les acteurs de la vie publique, indépendamment de la politique, doivent s’unir pour condamner l’attaque terroriste qui a eu lieu devant le Liverpool Women’s Hospital le dimanche du Souvenir.

« Ce n’est pas le moment des propos déplacés, quelle qu’en soit l’intention, et ils ne seront pas tolérés dans ce groupe conservateur.

« Les résidents doivent s’attendre à ce que leurs représentants élus agissent de manière appropriée en tout temps. »

L’attaquant Emad Al Swealmeen a été la seule personne tuée dans l’explosion de dimanche.

Son attentat-suicide a explosé à l’arrière d’un taxi quelques instants avant que la nation ne tienne deux minutes de silence à 11 heures du matin pour se souvenir des personnes décédées à la guerre.

La police évalue toujours le mobile de l’attaque.

On pense qu’il préparait le bombardement depuis avril.