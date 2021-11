Jeremy Corbyn lance un coup étonnant contre l’accord nucléaire du Royaume-Uni : « Tout à fait absurde » | Royaume-Uni | Nouvelles

Lors d’un événement à Édimbourg, l’ancien dirigeant a affirmé que l’accord AUKUS était absurde. Lors d’une conversation avec Susan Morrison, la députée indépendante d’Islington North a critiqué l’accord et exprimé son opposition à l’accord signé en septembre. Selon Art27Scotland, lors d’un événement organisé par The Peace and Justice Project, il a déclaré : « Je m’oppose fermement au nouveau pacte nucléaire entre la Grande-Bretagne, l’Australie et les États-Unis.

« C’est complètement et totalement absurde. »

Plus tard lors de l’événement, il a déclaré: « Nous devons remettre en question le récit selon lequel nous apportons la paix en nous préparant à la guerre. »

Cette semaine, l’ancien leader travailliste s’est rendu en Écosse pour discuter de questions liées à l’environnement alors que la COP26 entre dans sa deuxième semaine.

Au cours de la soirée de mardi, il a appelé les nations à faire preuve d’une véritable action contre le changement climatique.

Lors d’une conférence de quatre jours à Glasgow qui rassemble des syndicats et des militants, M. Corbyn a exprimé son inquiétude face à ce qu’il a qualifié de « greenwashing ».

Il a déclaré à The Big Issue : « Je crains qu’il y ait énormément de greenwash.

« Il y a énormément de discussions en cours, il semble y avoir très peu d’accords concrets qui ont été conclus jusqu’à présent.

« Cela m’inquiète. Cela m’inquiète que certains des points de friction soient sur les combustibles fossiles, mais aussi sur le transfert de technologie et de paiements aux pays les plus pauvres du monde pour faire face aux catastrophes environnementales auxquelles ils sont confrontés.

JUST IN: Donald Trump critiqué par AOC à la Cop26 alors que l’autorité américaine est détruite

Les réacteurs pourraient être utilisés au début des années 2030 et pourraient être moins chers à construire que les centrales nucléaires traditionnelles.

En passant à l’énergie nucléaire, on espère que le Royaume-Uni pourra améliorer sa production d’énergie propre et réduire sa dépendance vis-à-vis du financement chinois pour les centrales électriques.

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré qu’il s’agissait d’une « opportunité unique » pour le Royaume-Uni.

Il a ajouté : « Il s’agit d’une opportunité unique pour le Royaume-Uni de déployer plus d’énergie à faible émission de carbone que jamais et d’assurer une plus grande indépendance énergétique.

« Les petits réacteurs modulaires offrent des opportunités intéressantes pour réduire les coûts et construire plus rapidement, garantissant que nous pouvons apporter de l’électricité propre aux foyers et réduire encore plus notre utilisation déjà en baisse de combustibles fossiles volatils.