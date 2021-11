Jeremy Corbyn lance une diatribe étonnante contre «riches et puissants» dans un appel aux armes radical | Royaume-Uni | Nouvelles

L’ancien leader travailliste appelle à « un changement radical et rapide » du « système politique et économique dangereusement brisé et destructeur » du pays avant qu’il ne soit trop tard dans un article du site d’information Left Foot Forward. Les remarques de M. Corbyn font suite à la publication d’un rapport sur le changement climatique qu’il décrit comme un code rouge pour l’humanité et un « avertissement critique » que le statu quo ne peut pas continuer.

Il déclare : « Nos crises du climat, des inégalités, de la pandémie de Covid-19 et de la démocratie sont toutes liées et nécessitent toutes des solutions radicales qui mettent les gens et la planète avant les intérêts des profiteurs multinationaux, qu’il s’agisse des géants polluants des combustibles fossiles ou des géants pharmaceutiques. les entreprises s’alignent sur les gouvernements réactionnaires pour empêcher le monde entier de recevoir les vaccins Covid-19 qui sont nécessaires. »

Le député d’Islington North poursuit en affirmant qu’une « coalition de gros pollueurs et de grandes banques », qui, selon lui, est soutenue par « des politiciens faibles trop effrayés pour les affronter », « vole » l’avenir.

Commentant les inégalités mondiales, M. Corbyn écrit : « [T]il s’exprime et réclame [g]global [s]ous doivent être au centre de notre campagne pour la justice climatique ».

Il ajoute : « Les riches et les puissants ont causé le changement climatique. La grande majorité des émissions sont causées par les 10 % les plus riches et une poignée d’entreprises de combustibles fossiles en sont directement responsables. Mais ce sont les personnes à faible revenu qui en paient le prix.

Le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat maintient que les changements observés dans le climat sont sans précédent depuis des milliers, voire des centaines de milliers d’années, certains des changements étant décrits comme « irréversibles » sur des périodes similaires.

Le rapport sonne cependant une note d’optimisme, affirmant que des réductions fortes et soutenues des émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre limiteraient le changement climatique.

S’exprimant deux jours avant la fin du sommet de la COP26 à Glasgow, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré aujourd’hui: « Nous devons tout mettre en œuvre si nous voulons faire ce pour quoi nous sommes venus ici et c’est garder 1,5 vivant et faire Paris le succès dont le monde a besoin. »

L’Accord de Paris est un traité international juridiquement contraignant sur le changement climatique qui vise à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels.

Dans une annonce surprise aujourd’hui, les États-Unis et la Chine ont convenu de renforcer la coopération climatique au cours de la prochaine décennie, les deux pays publiant une rare déclaration conjointe promettant une action.

Il indique que les deux parties « rappelleront leur ferme engagement à travailler ensemble » pour atteindre l’objectif de température de 1,5°C défini dans l’Accord de Paris.

Les problèmes écologiques sont désormais considérés comme l’une des principales préoccupations des gens après la santé (48 %) et l’économie (43 %), avec un record de 40 % de la population britannique qui pense que l’environnement est l’un des plus grands défis du pays.

Anthony Wells, directeur des sondages d’opinion politiques et sociaux de YouGov, a déclaré : « Il s’agit du niveau de préoccupation le plus élevé que nous ayons jamais vu, presque certainement en raison de l’impact de la COP26 sur la sensibilisation du public.

« Ce qui reste à voir, c’est si le changement climatique restera une priorité aussi élevée une fois la conférence terminée. »