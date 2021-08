Jeremy Corbyn lance une tirade furieuse contre Priti Patel alors qu’il la compare à des dictateurs | Politique | Nouvelles

S’exprimant lors d’un rassemblement à Liverpool, l’ancien leader travailliste a critiqué les nouvelles lois proposées par le ministre de l’Intérieur. Il a affirmé que le gouvernement réprimait le droit à la liberté d’expression.

Le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux est un texte législatif de grande envergure qui a des implications sur tout, de la condamnation pour meurtre d’enfant au droit de manifester.

Le projet de loi donne à la police d’Angleterre et du Pays de Galles plus de pouvoirs pour imposer des conditions aux manifestations non violentes jugées trop bruyantes et provoquant ainsi « de l’intimidation ou du harcèlement » ou « un grave malaise, une alarme ou une détresse » pour le public.

Il vise également à étendre la zone autour du Parlement où certaines activités de protestation sont interdites.

La législation a été adoptée par les Communes et sera votée à la Chambre des Lords en septembre.

Critiquant les plans, M. Corbyn a déclaré cet après-midi: “Ce projet de loi sur la police est une attaque fondamentale contre nos droits et nos libertés civiles, et notre droit d’organisation et notre droit de manifester.

“Les gens au pouvoir trouvent souvent les questions d’opposition, les critiques, la responsabilité inconfortables.

“C’est ça la démocratie.

“Il ne s’agit pas de rendre la vie confortable à ceux qui sont au pouvoir, il s’agit de s’assurer qu’ils sont responsables de ce qu’ils font.

“Les manifestations font partie d’une société ouverte, libre et démocratique.”

Le député d’Islington North apparaissait lors d’un rassemblement syndical manifestant contre les licenciements obligatoires de deux membres du personnel lorsqu’il a fait ces remarques.

“Défendez le droit de manifester, défendez le droit d’organisation.”

Les militants craignent que le nouveau projet de loi n’entraîne l’arrêt de davantage de manifestations.

Cependant, Mme Patel a nié que le gouvernement cherche à réprimer la liberté d’expression.

Lors du débat sur la législation au Parlement plus tôt cette année, elle a déclaré que les manifestations pacifiques étaient une “pierre angulaire de la démocratie”.

Expliquant le raisonnement du projet de loi, elle a ajouté : « La législation actuelle que la police utilise pour gérer les manifestations, la loi sur l’ordre public de 1986, a été promulguée il y a plus de 30 ans.

“Ces dernières années, nous avons vu des changements importants dans les tactiques de protestation, les manifestants exploitant les lacunes de la loi qui ont entraîné des perturbations disproportionnées.”

L’un des changements les plus importants apportés à la législation sera la possibilité pour la police de fixer des limites de temps et de bruit pour les manifestations statiques.

Depuis le référendum de 2016, certains militants pro-UE ont organisé quotidiennement de fortes manifestations devant la Chambre des communes.