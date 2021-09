Jeremy Corbyn l’apaiseur : l’ex-dirigeant déclare que la lutte contre l’agression chinoise « n’est pas une priorité » | Politique | Nouvelles

in

S’exprimant lors d’un événement en marge de la conférence du parti travailliste, l’ancien chef de l’opposition a critiqué Boris Johnson pour avoir signé le pacte avec l’Australie et les États-Unis. S’adressant à une salle bondée à Brighton, le député d’Islington North a semblé pousser à une politique d’apaisement envers Pékin.

Il a affirmé qu’une solution militaire n’était pas la réponse et que le Royaume-Uni devrait plutôt chercher à s’engager avec la Chine par le biais de pourparlers diplomatiques pour améliorer des questions telles que les droits de l’homme.

Il a déclaré lors d’un événement organisé par la Stop the War Coalition : « Quelle devrait être la priorité en ces temps ?

« Construire des porte-avions, augmenter le nombre de missiles nucléaires et se mesurer à la Chine, ou, à juste titre, exiger et engager la Chine et tous les autres pays à respecter la Déclaration universelle des droits de l’homme ? »

Aukus a été annoncé plus tôt ce mois-ci et verra le Royaume-Uni et les États-Unis travailler avec l’Australie pour construire sa première flotte de sous-marins à propulsion nucléaire.

LIRE LA SUITE: Le ministre fantôme du Travail se moque de la décision du CPTPP dans le camouflet du Brexit

“L’effet sera une pression sur le gouvernement chinois pour obtenir plus d’armes, pour obtenir plus de missiles, pour obtenir plus d’armes.

« Il existe un complexe militaro-industriel dans chaque pays du monde et il y a une demande qui se perpétue en lui.

« Et ça va conduire à quoi ? Un incident.

“Un incident qui débouchera sur quelque chose de plus grand et de pire, ou cela conduira à plus de guerres par procuration.

“Les guerres par procuration de ma vie, la Corée, le Vietnam, l’Amérique centrale, etc., seront à nouveau menées ailleurs.

“Et donc, il est important que nous remettions en question toute cette stratégie de politique étrangère.”

M. Corbyn était l’un des membres fondateurs de la Coalition Stop the War en 2001.

Il a été président de l’organisation de 2011 à 2015.