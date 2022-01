Jeremy Corbyn pourrait créer un parti politique pour rivaliser avec les travaillistes dans le coup porté à Sir Keir Starmer | Politique | Des nouvelles

L’ancien chef du parti travailliste Jeremy Corbyn, 72 ans, pourrait transformer son projet Peace & Justice Charity en parti politique dans le cadre de plans pour se présenter aux prochaines élections, selon le Telegraph. Il est affirmé que M. Corbyn envisage cette décision après avoir accepté en privé qu’il ne sera pas réintégré en tant que député travailliste, bien qu’il représente le parti aux Communes depuis 1983.

M. Corbyn a perdu sa place de député travailliste après avoir déclaré que les allégations d’antisémitisme au sein du parti étaient « considérablement surestimées pour des raisons politiques ».

Sir Keir Starmer, 59 ans, a déclaré qu’il ne réadmettrait M. Corbyn que s’il s’excusait publiquement pour ses commentaires.

Une source proche de Southside a déclaré que « la balle est dans [Corbyn’s] rechercher ».

Il est entendu que de nombreux membres du cercle restreint de M. Corbyn, y compris son épouse Laura Alvarez, soutiennent cette décision.

Le journal rapporte également que le parti de gauche pourrait attirer le soutien de députés au sein du Parti travailliste, en particulier parmi ceux qui sont mécontents de la direction de Starmer.

Cependant, l’ancien chancelier fantôme John McDonnell, 70 ans, et l’ancienne ministre de l’Intérieur fantôme Diane Abbott, 68 ans, ne seraient pas intéressés à quitter le parti travailliste.

Malgré les informations, un proche allié de M. Corbyn a affirmé qu’il n’y avait pas encore de « pourparlers avancés ».

Le porte-parole du député d’Islington North a simplement ajouté que Corbyn « veut voir un parti travailliste et un gouvernement sérieux dans le transfert de la richesse et du pouvoir de quelques-uns vers le plus grand nombre ».

L’ex-député eurosceptique a ensuite remporté l’élection partielle de Bradford West en 2012 après avoir terminé loin troisième à Poplar & Limehouse deux ans plus tôt.

D’anciens députés travaillistes qui ont demandé leur réélection avec Change UK, dont Mike Gapes, 69 ans, et Chris Leslie, 49 ans, ne sont pas revenus aux Communes en 2019.

La nouvelle intervient après qu’il a été révélé que les travaillistes pourraient présenter l’ex-députée de Wakefield Mary Creagh, 54 ans, contre M. Corbyn à Islington North.

Mme Creagh, qui a déclaré que « le leadership et l’échec de Corbyn à lutter contre l’antisémitisme [and] l’intimidation dans notre parti » lui a coûté de s’accrocher au siège du Yorkshire, soutenu par le Brexit, fait partie des favoris qui pourraient tenter de renverser la majorité de 26 188 voix de l’ancien chef.