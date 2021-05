Jeremy Edwards confirme le retour de Hollyoaks avec un “ scénario plus grand ” ⋆ .

Jeremy a fait sa dernière apparition en tant que Kurt en décembre de l’année dernière (Photo: Lime Pictures)

Jeremy Edwards a révélé qu’il reviendrait à Hollyoaks.

La légende du savon – qui a dépeint Kurt Benson dans le feuilleton de Channel 4 – avait précédemment affirmé qu’il ne ferait pas un autre retour, après son passage l’année dernière.

Il a déclaré à ses partisans à l’époque que malgré “ de nombreuses raisons ” derrière sa décision, être “ jugé ” en ligne avait fortement influencé son choix.

“ C’est avec le cœur lourd que j’annonce que je ne retournerai PAS à #Hollyoaks ”, a-t-il écrit.

“ Beaucoup de raisons, mais je mentirais si je disais qu’être jugé ici n’a pas influencé ma décision.

«Ne dites jamais jamais mais pour le moment, j’ai fini. Merci à ceux qui m’ont soutenu pour moi.

Jeremy était l’un des membres de la distribution originale de Hollyoaks (Photo: Lime Pictures)

Jeremy, cependant, a maintenant précisé qu’il reviendrait, en fait, à la série à un moment donné.

“ Je suis juste d’humeur et je réagis parce que les gens sont méchants sur les réseaux sociaux ”, a-t-il déclaré à OK! magazine, expliquant ses raisons pour avoir précédemment décidé de ne pas revenir.

“ Les gens s’attendent à ce que je ressemble à ce que j’avais quand j’avais 22 ans, ce qui est ridicule. ”

La star du feuilleton a également émis l’hypothèse que les fans n’étaient pas satisfaits de la fin du dernier scénario de Kurt. Le personnage a fait une sortie de choc de la série après avoir été exposé comme un “ escroc ”.

“Je pense aussi que beaucoup de gens n’étaient pas satisfaits de la fin du scénario”, a-t-il déclaré.

«J’ai reçu énormément de choses positives et des tas de fan clubs ont été créés.

«Quand je rentrerai, je serai dans un meilleur endroit, je serai mieux et j’aurai un scénario plus grand.

