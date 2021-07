Jeremy et Audrey Roloff prennent une décision surprenante concernant leur futur bébé

Jeremy et Audrey Roloff fêtent l’arrivée attendue de leur troisième enfant. La nouvelle rejoint une série de changements et d’événements importants pour la famille Little People, Big World, y compris des mariages et des changements potentiels de propriétaire dans la ferme familiale.

Mais pour les jeunes Roloff, l’arrivée imminente de leur nouveau bébé apporte également une décision majeure. Selon le dernier post Instagram d’Audrey, le couple a décidé d’éviter le sexe du bébé jusqu’à son arrivée.

“Je traverse les mois dans le temps depuis que je n’ai presque rien partagé de cette grossesse ici”, a écrit Roloff dans la légende de son ensemble de photos. “Je n’arrive pas à croire que j’ai déjà 6 mois ! Et non, nous ne découvrirons pas le sexe tant que bébé n’est pas là cette fois… Alors votez : garçon ou fille ?”

Les fans et les supporters se sont rapidement joints à nous et ont voté sur le genre. Le consensus général semble être que Roloff aura un garçon, l’un d’eux disant que la façon dont elle porte indique déjà le sexe du bébé.

“C’est un ventre de garçon, j’ai porté le mien de la même façon!” on a écrit. “Sur ce voyage avec tes abdos, je pense garçon !!” un autre a écrit, révélant qu’ils sont également enceintes. Beaucoup d’autres partageaient ce même sentiment.

Audrey et Jeremy ont révélé la grossesse plus tôt en juillet, partageant une vidéo avec leurs deux enfants et l’échographie du nouveau. Le troisième enfant imminent est appelé “le briseur d’égalité” par le couple, car leur aîné est une fille, Ember Jean, et le plus jeune est un garçon, Bode James.

Ce n’est peut-être pas non plus la fin des grossesses, car The Sun rapporte que Roloff vise à en avoir plus sur la route. Un utilisateur a demandé à Roloff si elle “s’arrêtait à trois enfants”, l’incitant à répondre avec impatience: “Ce n’est actuellement PAS le plan”. Jeremy a également pesé sur ce qu’il veut à l’avenir si sa femme le permet. « Notre famille s’agrandit ! Peut-être que je peux convaincre Audrey d’acheter un minivan maintenant ?