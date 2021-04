Jeremy Hunt dénonce une Europe «trop prudente» avec un taux de mortalité de Covid neuf fois supérieur à celui du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Jeremy Hunt est apparu sur Sky News pour discuter des préoccupations entourant les caillots sanguins mortels et le vaccin AstraZeneca. Il a expliqué que le taux de mortalité au Royaume-Uni était neuf fois inférieur à celui de la France qui a maintenant été placée dans un autre verrouillage national et souffre d’une réticence croissante à la vaccination au sein de sa population. M. Hunt a ajouté que le Royaume-Uni était considéré comme un modèle pour d’autres pays, car les cas et les décès avaient considérablement chuté depuis le déploiement des vaccins malgré les problèmes de caillot.

S’exprimant sur Sky News, l’animatrice Samantha Washington a demandé au politicien conservateur: «Si vous comparez cela à d’autres pays du monde où ils ont organisé leur propre cours sur ce sujet.

«Ces cohortes d’âge sont beaucoup plus âgées et il leur est recommandé de ne pas utiliser le vaccin AstraZeneca – cela va créer un problème de confiance, n’est-ce pas?»

Dans certains pays européens, comme l’Allemagne, ils ont suspendu le déploiement du vaccin AstraZeneca pour les personnes de moins de 50 ou 60 ans.

M. Hunt a répondu: «Eh bien, je pense que c’est une question fascinante pour la raison très simple que l’EMA – le régulateur européen des médicaments qui était basé en Grande-Bretagne d’ailleurs.

«Il recommande également que le vaccin Oxford / AstraZeneca reste sûr pour tous les groupes d’âge et c’était une autre chose qui était intéressante.

«Ainsi, certains pays de l’UE ont limité son utilisation. Je pense qu’il y a un réel danger que la prudence excessive, comme cela se produit en France et en Allemagne, coûtera plus de vies qu’elle n’en sauve.

«Parce que ce que nous pouvons voir dans ce pays, c’est que nous avons un taux de mortalité lié à Covid neuf fois plus faible qu’en France par exemple parce que nous avons mis ce vaccin en place rapidement.

«Et cela est en grande partie grâce à nous avec AstraZeneca, donc je pense que la plupart des gens peuvent voir que nous bénéficions vraiment d’un déploiement de refus du vaccin.

«Mais ils comprennent également qu’à mesure qu’un avis scientifique intervient, en cas de pandémie, vous devez modifier l’avis.»

Les centres de vaccination du nord de la France ont révélé qu’ils avaient eu 600 non-présentations pour le vaccin AstraZeneca en un week-end.

Le maire de Calais a déclaré à France 24 que les gens attendaient des doses différentes comme Pfizer ou Moderna.

Les préoccupations concernant les caillots sanguins et les sentiments anti-AstraZeneca alimentés par les chefs d’État européens ont laissé de nombreux citoyens inquiets à propos du vaccin.

Un sondage YouGov mené à la mi-mars a montré que 61% des Français interrogés pensent que le jab AZ n’est pas sûr – contre 9% des Britanniques qui pensent la même chose.