Jeremy O. Harris a rendu hommage à Aaliyah au Met Gala – WWD

“Cela a commencé sur un bateau au milieu de la mer Méditerranée”, a déclaré Jeremy O. Harris dimanche après-midi, la veille du Met Gala. L’écrivain et producteur dynamique – de “Slave Play” et “Zola” renommée – était avec un ami qui travaille en étroite collaboration avec Tommy Hilfiger, et a été informé que le concepteur était intéressé à l’habiller pour le Met Gala.

Cinq jours plus tard, Harris était en conversation avec Hilfiger et réfléchissait aux archives de la marque. « Je ne voulais pas faire un look banal au quotidien. Je voulais faire quelque chose qui raconte une histoire sur la façon dont j’ai rencontré Tommy quand j’étais enfant, et aussi une histoire sur l’une de mes icônes de mode préférées », a déclaré Harris.

Son look Met Gala rend hommage à une tenue emblématique d’Aaliyah, un survêtement jaune Tommy Hilfiger deux pièces porté par la chanteuse pour l’une de ses performances en 1997. Harris est obsédé par le look depuis son enfance.

“J’étais un grand fan d’Aaliyah en grandissant, comme je pense que beaucoup de gens de notre génération l’étaient”, a-t-il déclaré. « J’avais une image d’elle dans un magazine dans cette veste de bombardier à voile entièrement jaune que je regardais tout le temps, surtout dans les mois qui ont suivi sa mort. J’avais cet hommage dans mon casier. Cela m’a toujours marqué comme le look le plus cool d’Aaliyah.

Revisiter et souligner l’influence de Hilfiger sur la culture noire américaine à la fin des années 90 était également très attrayante pour Harris. « Vous avez vu Snoop Dogg porter Tommy ; vous avez vu toutes les grandes célébrités porter un grand Tommy Hilfiger surdimensionné », a déclaré Harris. “Et je savais que lorsque nous avons eu la chance de revenir sur ce que Tommy pourrait signifier pour le lexique américain de la mode et ce que cela pourrait signifier pour moi, je voulais le regarder à travers le prisme de la façon dont Tommy Hilfiger comprenait la culture noire, et comment la culture noire et Tommy Hilfiger avaient une relation symbiotique.

Jeremy O. Harris se prépare pour le gala du Met 2021. Courtoisie

Jeremy O. Harris en Tommy Hilfiger personnalisé Courtoisie

Harris est ravi de son entrée sur la scène du Met Gala pour articuler la manière dont Hilfiger a construit sa marque autour de la célébration et de la collaboration avec les créatifs noirs. « Certaines des premières personnes à porter Tommy à la télévision en direct étaient des rappeurs. Et je pense que cela a fait de Tommy Hilfiger une marque très spécifique au sein de la communauté noire – à tel point que la vénération de la communauté noire pour Tommy, quelqu’un a essayé de la rompre.

(À la fin des années 90, un e-mail a circulé affirmant que Tommy Hilfiger avait participé à « The Oprah Winfrey Show » et a déclaré qu’il ne concevait pas pour les Noirs. Ce n’était pas vrai ; le créateur n’avait jamais participé à l’émission, bien qu’il soit apparu en tant qu’invité en 2007 pour remettre les pendules à l’heure.)

“Aucun des designers que nous regardons sur ce tapis [the Met Gala] auraient jamais pu se frayer un chemin dans ce pays sans qu’une personne noire ne panique », a ajouté Harris. « Tommy Hilfiger ne devient pas Tommy Hilfiger si vous n’avez pas [stylist] Kadida Jones a un groupe de personnes comme Tupac, Aaliyah, Mark Ronson et tous les enfants les plus cool et les plus cool qui font de la musique pop dansant dans vos vêtements.

Harris était en train de retrouver une photo d’enfance de lui et de sa sœur parée de Tommy Hilfiger pour l’inclure dans l’une de ses publications photo Instagram «Coronavirus Mixtape» marquant son look Met Gala. “Pour un garçon noir qui a grandi dans les années 90, pouvoir porter un look entièrement Tommy, c’était savoir que vous sortiez avec un style que personne d’autre ne pouvait égaler”, a-t-il déclaré. “Avec un peu de chance [the photo] n’est pas perdu dans une décharge de Virginie.

Lundi a livré une nouvelle tenue Tommy à ajouter à ses archives de photos; sa réaction en voyant son dernier look du Met Gala pour la première fois a été un halètement audible.

« Nous transformons cette veste que j’avais l’habitude de regarder quand j’étais enfant en ce manteau d’opéra théâtral. C’est cette pièce d’entrée qui convient à un dramaturge qui a écrit une pièce qui a maintenant remporté toutes ces nominations aux Tony, qui écrit maintenant des émissions de télévision », a déclaré Harris. “Je peux participer au Met Gala d’une manière très différente de ce que j’y suis entré il y a deux ans, en tant que gamin timide qui avait très peur de sortir après Hailey Bieber. Je suis très excité d’y aller maintenant pleinement en mon pouvoir, pleinement dans mon être.

Dee Hilfiger, Tommy Hilfiger et Jeremy O. Harris au gala du Met 2021. .

Et tandis que la tenue de Harris attirera certainement beaucoup d’attention, il – comme beaucoup d’autres – attend avec impatience ce que Rihanna va porter. « Je pense que c’est la chose qui me passionne le plus. Je l’aime tellement”, a-t-il déclaré.

Septembre est un mois chargé — et pour Harris, c’est aussi monumental : en plus d’assister au Met Gala, il assiste également à la cérémonie des Tony Awards, où sa pièce « Slave Play » est déjà entrée dans l’histoire en tant que pièce la plus nominée de tous les temps.

“Si vous voulez être déçu, voici à quoi ressemble une nomination aux Tony Awards”, a déclaré Harris, tirant l’annonce de nomination, à l’intérieur d’un portefeuille en cuir, du bureau de son bureau à domicile. “C’est incroyable, mais dans ma tête quand j’étais petit, je pensais que ça allait être si grand et si grand”, a-t-il déclaré. “C’est juste une petite chose que j’aurais pu obtenir du lycée ou quelque chose du genre.”

Harris amène sa mère comme rendez-vous à la cérémonie de remise des prix, et il promet une autre déclaration de mode à l’horizon. «Nous allons porter des looks qui vont vraiment secouer les gens. Je pense donc que je suis enthousiasmé par le look autant que par la cérémonie.

Il y a encore plus de grands moments à venir pour le créateur de 32 ans. Cet automne, Harris travaille sur plusieurs projets; il écrit “The New World”, un film pour Warner Brothers, et un autre film pour un “acteur vraiment incroyable que tout le monde aime”. Il travaille également sur deux pièces pour Broadway et co-dirige l’adaptation en série du livre à succès « The Vanishing Half » aux côtés de la poète Aziza Barnes.

«Après cette année et demie d’attente et cette pause que nous avons vécue, c’est vraiment formidable de simplement se réunir avec des gens de chacune des petites manières que nous avons», a déclaré Harris. « Parce que c’était le but de tous ces événements. Il y a le glamour, il y a le plaisir, mais en tant que personne qui travaille dans le théâtre, je me soucie des communautés. Je me soucie de la construction et de la formation de communautés, et de ces petites micro-communautés de personnes partageant les mêmes idées, qui ont vécu des expériences similaires. [Opportunities] que ces gens se rassemblent et se sentent soulagés de la manie de tout est si rare. »

Jeremy O. Harris assiste au gala du Met 2021 . pour le Met Museum/

POUR PLUS DE COUVERTURE MET GALA :

Tout savoir sur le gala du Met 2021

55 looks inoubliables sur le tapis rouge du gala du Met

Le Met Gala servira un menu à base de plantes cette année