Jeremy Paxman a comparé la situation financière de la Grèce à «un kebab vomi hors de l’euro» | Politique | Nouvelles

« Vous essayez d’être Paxman! »: Rupa Huq et Piers s’affrontent sur GMB

Plus tôt ce mois-ci, la Grèce a signé son premier accord obligataire de 30 ans depuis 2008, soulignant le changement radical de fortune du pays après ses problèmes de dette il y a dix ans. L’émission obligataire, qui a levé 2,5 milliards d’euros (2,1 milliards de livres sterling), montre comment la Grèce a réussi à reconstruire son accès aux marchés publics après être devenue le centre de la crise de la dette de la zone euro qui a suivi la crise financière mondiale de 2008-09. . La vente sur 30 ans a attiré 26 milliards d’euros (22,2 milliards de livres sterling) de commandes d’investisseurs, permettant aux souscripteurs de fixer un prix à l’extrémité serrée de la prévision initiale, à 1,5 point de pourcentage par rapport à un indice de référence clé connu sous le nom de taux de swap intermédiaire.

Asif Sherani, responsable du syndicat DCM Emea chez HSBC, qui a cogéré l’accord, a déclaré au Financial Times: « Les 30 ans sont un retour à la normalité en termes de marchés mondiaux des obligations d’État. »

Il y a seulement neuf ans, la Grèce risquait d’être expulsée de la zone euro.

En 2012, l’ancien présentateur de BBC Newsnight, Jeremy Paxman, a même comparé la situation financière du pays à un «mauvais kebab» «vomi» de l’euro.

Le journaliste décrivait les problèmes politiques et financiers de la Grèce lorsqu’il a utilisé l’analogie du «mauvais kebab» pour expliquer ce que le reste de la zone euro voulait faire du pays.

Il a déclaré: « Donc, le reste de la zone euro envisage maintenant quelque chose qui nous a été dit n’était pas concevable récemment, que, comme un mauvais kebab, la Grèce est vomi hors de la monnaie unique européenne. »

Surpris, l’ancien ministre grec des Finances Giorgos Papakonstantinou, qui apparaissait dans l’épisode de Newsnight en direct d’Athènes, a déclaré au présentateur: «Puis-je contester votre analogie avec le ‘mauvais kebab’, que je trouve offensante?

Jeremy Paxman a comparé la situation financière de la Grèce au « mauvais kebab vomi hors de l’euro » (Image: GETTY)

Le présentateur de télévision et journaliste Jeremy Paxman (Image: GETTY)

« L’économie grecque est en crise et les Grecs vivent beaucoup de choses et ils méritent un certain respect. Je n’ai vraiment pas trouvé cela très approprié. »

Paul Krugman, l’économiste lauréat du prix Nobel, a partagé la consternation de l’homme politique grec face à l’empannage de M. Paxman.

Il a dit: « Je pense que c’était, en fait, tout à fait inapproprié, de dire que les Grecs ont fait quelque chose de terriblement mal. »

La BBC a confirmé que les téléspectateurs se sont plaints du commentaire «kebab», mais n’a pas été désolé.

Un porte-parole a déclaré: «Les téléspectateurs réguliers de Newsnight seront conscients du style provocateur de Jeremy et de son utilisation de l’humour.

JUST IN: L’auteur du traité de Maastricht a refusé de commenter le référendum sur le Brexit

Rassemblement anti-austérité à Athènes en 2017 (Image: GETTY)

L’ancien ministre grec des Finances Giorgos Papakonstantinou (Image: GETTY)

«Le commentaire s’inscrivait fermement dans cette tradition.

« Les invités ont répondu au commentaire dans le cadre du débat, qui est rapidement passé à une analyse plus large de la situation. »

En 2012, l’Allemagne a élaboré des plans pour que la Grèce fasse défaut, laissant potentiellement l’euro, alors que l’UE avait commencé à faire face au fait que la crise de la dette grecque devenait incontrôlable – avec ou sans un deuxième sauvetage.

Les ministres des finances de la zone euro se sont réunis à Bruxelles pour approuver la prochaine tranche de prêts de l’UE et du Fonds monétaire international, destinée à éviter la faillite nationale pendant que le nouveau gouvernement grec mettait de l’ordre dans les finances du pays.

Cependant, les sévères mesures d’austérité exigées ont provoqué une telle fureur en Grèce que Wolfgang Schäuble, l’ancien ministre allemand des Finances, ne pensait pas qu’aucun gouvernement aurait pu les mettre en œuvre.

Selon le Telegraph, ses inquiétudes ont été révélées au grand jour après la publication d’une Commission européenne secrète, dans laquelle M. Schäuble a affirmé que même si la Grèce avait tenu ses promesses, cela n’aurait pas été suffisant pour atteindre l’objectif de la dette totale. à 120 pour cent du PIB d’ici 2020.

Un responsable de la zone euro a déclaré à la publication: « Il pense simplement que les Grecs ne peuvent pas faire ce qui doit être fait.

NE MANQUEZ PAS:

L’armée de Von der Leyen a utilisé des balais au lieu d’armes à feu [REVEALED]

Une carte à couper le souffle montre la dette de la France plus élevée que celle du Brexit Grande-Bretagne [INSIGHT]

Le déploiement du vaccin dans l’UE « n’aurait pas pu le faire comme le Royaume-Uni et Israël » [ANALYSIS]

Wolfgang Schäuble, l’ancien ministre allemand des Finances (Image: GETTY)

«Et même si, par miracle, ils ont fait ce qui a été promis, lui – et un groupe en pleine croissance – sont convaincus que cela ne fera pas sortir la Grèce du trou.

«L’idée au contraire est que le gouvernement grec devrait se déclarer officiellement en faillite et commencer à négocier une réduction encore plus importante avec ses créanciers.

« Pour Schäuble, c’est plus une question de quand, pas si. »

Le pessimisme de M. Schäuble n’a pas été bien accueilli à Athènes.

Les doutes de l’homme politique allemand, extrêmement influent, grandissaient depuis plusieurs semaines et ont suscité des échanges furieux lorsque la Grèce a accusé l’Allemagne de tenter de la chasser de l’euro.

Son scepticisme n’était pas encore pleinement partagé par Angela Merkel, qui serait toujours déterminée à empêcher l’effondrement financier de la Grèce.

Un autre responsable a déclaré: «Elle pense que la Grèce en faillite pourrait provoquer une onde de choc qui enterrera d’autres pays – avec l’Espagne et l’Italie parmi eux.

« Cela pourrait briser l’union monétaire tout entière. »

La Grèce a failli se retirer de la zone euro trois ans plus tard, ce qui a obligé les prêteurs à jeter au pays une bouée de sauvetage financière à trois reprises.