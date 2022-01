Jeremy Piven qualifie la mort de Bob Saget de surréaliste, venait juste de lui tendre la main

Lire du contenu vidéo

Jérémy Piven a du mal à comprendre le fait qu’il ne verra jamais Bob Saget encore une fois … nous disant qu’il venait de tendre la main à son ami et ancien costar quelques jours avant sa mort soudaine.

Nous avons demandé à la star de « Entourage » de quitter The Henry Monday à Los Angeles et nous lui avons demandé comment il se souviendrait de Saget, qui a déjà travaillé avec lui sur la série à succès HBO.

Jeremy dit que Bob était une race rare dans la comédie… un homme doux et gentil qui avait aussi un côté sérieux dans son humour, et ne s’est jamais senti trop grand pour guider les autres.

TMZ a cassé l’histoire … Bob a été retrouvé mort Dimanche à l’hôtel Orlando Ritz-Carlton, le lendemain d’une représentation d’environ 2 heures à Jacksonville.

Jeremy dit que tout cela est très surréaliste car il venait d’essayer d’entrer en contact avec Bob il y a quelques jours, mais n’avait pas eu de réponse de sa part. Vous pouvez le voir dans la vidéo, il a toujours du mal à comprendre la perte.

Bob avait 65 ans, mais Jeremy dit qu’il avait un « esprit dynamique »… nous disant que cela rend sa mort encore plus choquante et déroutante. Quant au torrent d’amour et de soutien des gens du show-biz, Jeremy dit que c’est la preuve de l’impact réel de Bob sur les autres célébrités.

C’est une conversation sincère… et Jeremy explique comment Bob a non seulement eu un impact sur sa carrière de stand-up, mais aussi sur d’innombrables autres en donnant l’exemple.