Jeremy Renner et Kyle Chandler demandent justice (PHOTO) ⋆ 10z viral

Lorsque votre entreprise familiale gère des prisons à but lucratif, les choses vont devenir difficiles. C’est le sort des frères et sœurs Mitch et Mike McLusky (interprétés par Kyle Chandler de Friday Night Lights et Jeremy Renner de Hawkeye, ci-dessus) dans le drame captivant de Paramount+ Mayor of Kingstown (première le 14 novembre).

La nouvelle série Taylor Sheridan (Yellowstone) aborde la corruption et les inégalités dans la ville fictive de Kingstown, Michigan, où la loi et tout semblant d’ordre sont insaisissables. La famille McLusky est le pouvoir qui essaie de rendre justice à la ville où le commerce de l’incarcération est la seule industrie florissante.

“Je suis ravi de creuser dans le personnage complexe et approximatif de Mike McLusky (le maire titulaire de Kingstown)”, a déclaré Renner lors de l’annonce de son casting. “Dans un monde autrement oublié dans la société, Mike sert de système défectueux de freins et contrepoids.”

Quant à Mitch de Chandler – le frère aîné de Mike – il est un réparateur à l’intérieur et à l’extérieur du système pénitentiaire d’une ville.

Le casting de stars comprend également Dianne Wiest, le co-créateur Hugh Dillon, Taylor Handley, Emma Laird et Tobi Bamtefa. Aux côtés de Sheridan, Dillon et Renner en tant que producteurs exécutifs, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari et Michael Friedman.

Alors que la saison de 10 épisodes sera diffusée sur le service de streaming Paramount +, Paramount Network diffusera un événement spécial de diffusion simultanée de la première le 14 novembre après un nouvel épisode de la saison 4 de Yellowstone (qui sera diffusé la semaine précédente).

Mayor of Kingstown, Première de la série, dimanche 14 novembre, Paramount+

