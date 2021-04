Jeremy Spencer dit que la fusion sur scène de Five Finger Death Punch à Memphis a “ sucé la vie ” hors de lui

Ancien PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS le batteur Jeremy Spencer a révélé que l’effondrement sur scène du groupe à Memphis il y a près de six ans «lui a fait perdre la vie».

Selon plusieurs rapports à l’époque, PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS a interprété une demi-douzaine de chansons le 1er mai 2015 au Festival de musique de rue Beale avant tout le groupe, sauf Ivan Moody, est sorti de la scène, laissant le chanteur apparemment confus et parlant aux fans de manière décousue.

Spencer a discuté de l’incident lors d’un entretien avec Dr. Musique tout en faisant la promotion “Diable de l’enfer”, le dernier single de son PSYCHOSEXUEL projet. Jérémie dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Cette nuit-là a probablement été le point de changement pour le groupe. Cela a sauté ma bulle, c’est sûr. Je n’ai jamais pensé que quelque chose comme ça passerait sur scène, et je ne pense pas que la scène soit un endroit pour ce genre de mais, malheureusement, l’alcool a pris le dessus, et c’est arrivé. Et j’avais atteint mon point de rupture, puis j’ai fait savoir que je suis sorti de la scène en trombe et que tout le monde est resté accroché pendant longtemps et a essayé de le rendre aussi inconfortable pour eux que possible parce que je faisais un putain de remarque. Et le directeur de la tournée m’a essentiellement supplié de revenir et de terminer le spectacle. Et il a dit: ‘Je vais réserver votre vol de retour si vous voulez caution après ça, mais s’il vous plaît… »Et je me suis dit:« D’accord. Les gens ont payé de l’argent. Et puis nous sommes allés là-haut et c’était encore nul. C’était un spectacle horrible, et la foule, malheureusement, a souffert à cause de la mauvaise prise de décision d’une personne. Et c’est bien documenté – vous pouvez le voir sur Youtube. L’histoire est bien connue. Ce n’est pas comme si j’étais en train d’inventer de la mauvaise merde sur quelqu’un. C’est factuel. Alors ça craignait – ça me suçait la vie. Je ne sais pas comment le décrire autrement que c’était extrêmement désagréable. [Laughs]”

On lui a demandé s’il y avait une tension entre lui et Ivan après le spectacle ou s’il a fini par prendre le prochain vol de retour, Jérémie a dit: “Je suis resté dans les parages. Nous n’étions pas vraiment dans le même vestiaire ou traînant. Je le voyais juste avant de monter sur scène. Donc rien n’a vraiment changé. Tant qu’il ne buvait pas, rien ne changerait. Vous Je ne peux pas raisonner avec quelqu’un qui n’est pas eux-mêmes. Donc ça ne servait à rien. C’est arrivé. Alors, peu importe.

De retour en 2016, PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS guitariste Zoltan Bathory a admis que la fusion de Memphis a forcé de mauvaise humeur pour faire face à ses addictions après des années de vie en tant qu ‘«alcoolique fonctionnel». «Pendant très longtemps, la scène était sacrée», Bathory Raconté Kerrang! magazine. «Après cet incident à Memphis, cependant, nous l’avons regardé comme,” Mec, tu as tiré une épée dans une église! Ce n’est absolument pas correct! ” J’étais énervé. Au moment où vous êtes arrivé au point où nous en étions arrivés, vous avez essentiellement escaladé l’Himalaya pieds nus. Nous plantions notre drapeau, et il était trop perdu pour s’en souvenir. “

PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTSLe guitariste de l’époque Jason Hook a également confirmé dans une autre interview que l’alcool avait joué un rôle dans l’incident, révélant: “Pour une raison quelconque Ivan a décidé de se saouler foutu – je ne suis probablement pas censé en parler – mais il a commencé à perdre son sang-froid sur scène envers, en gros, le reste d’entre nous, étant le groupe … Jérémie a décidé qu’il en avait assez et il s’est levé et est parti. Eh bien, c’est assez difficile de jouer un concert sans le batteur. “

En mars dernier, de mauvaise humeur a fêté sa troisième année de sobriété.

En mai 2018, de mauvaise humeur a dit à la station de radio de Green Bay Rasoir 94.7 qu’il a failli mourir des suites d’une crise liée à l’alcool et s’est réveillé entouré d’EMT et de sa fille le tenant en pleurant. Il a également admis qu’il était allé en cure de désintoxication cinq fois avant que la dernière fois ne soit finalement coincé.

de mauvaise humeur a révélé qu’il était sobre mais massivement guindé lors de son effondrement sur scène en Europe en 2017, le groupe le renvoyant à la maison après cela et l’accueillant plus tard sur une base «probatoire» après les deux Phil Labonte de TOUT CE QUI RESTE et Tommy Vext de MAUVAIS LOUPS rempli sur quelques tournées.

Spencer, qui est parti PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS en décembre 2018, il est devenu sobre et sobre il y a neuf ans après un épisode particulièrement grave d’abus de drogue et d’alcool, affirmant qu’il ne voulait pas laisser tomber ses parents après avoir obtenu le genre de succès dont il rêvait enfant.



