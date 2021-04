Jeremy Spencer dit que le retour à un coup de poing mortel à cinq doigts n’a jamais été une possibilité: «  Il avait en quelque sorte suivi son cours pour moi  »

Jeremy Spencer, ancien batteur et membre co-fondateur de PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS, a parlé à Fusion de Detroit WRIF radio à propos de sa décision fin 2018 de quitter le groupe. On lui a demandé s’il y avait une chance qu’il puisse revenir PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS, Spencer a dit: « Non, je ne pense pas. Cela avait en quelque sorte suivi son cours pour moi. Presque 14 ans – c’est long. Et j’avais vécu tout ce dont je pensais avoir besoin dans cette situation. Et j’ai en quelque sorte est parti quand j’ai senti que c’était le point culminant, mais aussi là où je ne pense pas que mon corps puisse faire ce qu’il fallait pour que je sois satisfait. Les athlètes atteignent ce point, où vous ne pouvez tout simplement pas jouer au basket comme vous le pourrais quand tu avais quelques années de moins. «

Il a poursuivi: « Je peux probablement jouer, mais ce n’est pas aussi stimulant qu’autrefois. Je veux dire, j’avais fait beaucoup de ça, et je jouais de la batterie depuis l’âge de six ans. »

Spencer a également discuté des inconvénients des tournées, expliquant que le fait d’être sur la route la plupart de l’année peut avoir des conséquences néfastes.

« Le voyage – personne ne comprend vraiment ce que c’est », a-t-il déclaré. « Vous êtes dans un endroit différent chaque jour, vos affaires sont déplacées tous les jours. Cela vous épuise. Les émissions sont cool – vous pouvez jouer pour beaucoup de gens – mais il y a tellement d’autres choses que personne ne voit ou ne sait Et il porte. Et 14 ans à faire ça, je me suis dit: « D’accord, je pense que je suis bon. Je l’ai vécu et ça a été génial. Mais je suis bon. » «

Selon Jérémie, il « avait besoin de se détendre pendant un moment » après sa sortie de CINQ DOIGT. «J’avais besoin de rompre ce cycle de« allez, allez, allez »», a-t-il déclaré. «Même si je ne me suis pas vraiment arrêté. Je veux dire, je suis rentré à la maison et j’ai commencé à travailler sur d’autres projets, mais ensuite j’ai subi une opération au dos, ce qui m’a fait perdre six mois, et c’était brutal. Mais une fois que j’ai traversé ça , maintenant je me sens vraiment bien dans le dos. ‘Terminator’-fixé, donc c’est plutôt cool. «

Spencerle remplacement de PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS est Charlie « The Engine » Engen. Engen a fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur le « F8 » album, sorti en février 2020.

Jérémie est actuellement le leader de PSYCHOSEXUEL, qui a sorti un nouveau single, « Diable de l’enfer », le mois dernier.

PSYCHOSEXUEL a sorti son premier album, « Torche la foi », Juillet dernier. Il a été coproduit par Spencer et Shawn McGhee (NOYADES EN PISCINE) et libéré via Spencerde Enregistrements 6eX. Les débuts ont été créés au n ° 150 du palmarès Billboard 200, atteignant le n ° 5 sur les albums de musique dure, le n ° 12 sur les meilleurs albums des nouveaux artistes et le n ° 30 sur les albums de rock actuels.

Spencer, qui arbore un masque méphistophélien comme Papa diable, est joint à PSYCHOSEXUEL par guitariste Crucifère, bassiste Astaroth et batteur Volac.



