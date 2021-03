Jeremy Spencer: Pourquoi Five Finger Death Punch divise également ses crédits d’écriture

Dans une nouvelle interview avec RadioactiveMike Z, hôte du 96,7 KCAL-FM programme radiophonique « Câblé dans l’Empire », ancien PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS le batteur Jeremy Spencer a parlé de son temps avec l’acte de métal de longue date ainsi que de son nouveau projet, PSYCHOSEXUEL. Interrogé sur le fait que PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS partagé ses crédits d’écriture de chansons de manière égale entre tous les membres du groupe pour tous ses albums après les débuts de 2007 « Le chemin du poing », Jérémie dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Il a été assez tôt décidé que tout le monde devait avoir une part du gâteau, simplement parce que cela maintient le moral et que les gens ne se blessent pas si leurs chansons ne réussissent pas. Maintenant, tout le monde est inclus; que la meilleure chanson l’emporte. Tout le monde est bien rémunéré. C’est donc plus facile à gérer en tant que groupe. Cela aide vraiment ce groupe à traverser certaines des périodes difficiles, parce que c’était sur un pied d’égalité. «

Demandé s’il y en avait un PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS chanson qu’il a eu une grande main dans l’écriture pendant son temps avec le groupe, Jérémie a déclaré: «J’étais toujours là pour donner mon avis. Jason [Hook, former FIVE FINGER guitarist] et je travaillais sur des morceaux, et je serais en studio avec Ivan [Moody, vocals], l’aidant. Mais celui dans lequel j’ai vraiment participé était « Douleur factice » [off 2018’s ‘And Justice For None’ album]. C’était vers la toute fin. J’ai eu une grande part dans celui-là. Mais j’étais à peu près là pendant la majeure partie avec tout le monde – soit avec Zoltan [Bathory, guitar], avec Jason ou avec Ivan. «

Jérémie, qui a cofondé PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS avec Zoltan, a quitté le groupe pour qu’il puisse subir une opération du dos à l’automne 2018, ce qui a nécessité une période de récupération importante.

Spencerle remplacement de PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS est Charlie « The Engine » Engen. Engen a fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur le « F8 » album, sorti en février 2020.

Jeremy est actuellement le leader de PSYCHOSEXUEL, qui a sorti un nouveau single, « Diable de l’enfer », La semaine dernière.

PSYCHOSEXUEL a sorti son premier album, « Torche la foi », Juillet dernier. Il a été coproduit par Spencer et Shawn McGhee (NOYADES EN PISCINE) et libéré via Spencerde Enregistrements 6eX. Les débuts ont été créés au n ° 150 du palmarès Billboard 200, atteignant le n ° 5 sur les albums de musique dure, le n ° 12 sur les meilleurs albums des nouveaux artistes et le n ° 30 sur les albums de rock actuels.

Spencer, qui arbore un masque méphistophélien comme Papa diable, est joint à PSYCHOSEXUEL par guitariste Crucifère, bassiste Astaroth et batteur Volac.



