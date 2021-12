Jeremy Strong auditionné pour un autre rôle lors de la succession

Apparemment, Jérémy fortLa première audition n’a pas été très réussie.

Dans une interview avec The New Yorker le 5 décembre, Strong a révélé qu’il avait initialement auditionné pour le rôle de Kieran culkinle personnage de Roman Roy, avant de décrocher le rôle de son frère aîné, Kendall, dans Succession de HBO. Selon l’interview, avant la première de la série en 2018, producteur exécutif Adam McKay s’est approché de Strong avec le scénario du pilote et a dit: « Dis-moi avec quel rôle tu te connectes. »

Strong a finalement choisi le plus jeune des enfants de Logan Roy. « Je me suis dit, Oh, wow, Roman est un personnage tellement cool », a expliqué Strong. « C’est, genre, ce con de bon vivant. Je pourrais faire quelque chose que je n’avais pas fait avant. »

Strong a ensuite interviewé pour le rôle, mais alors qu’il était au Danemark pour se marier, il a reçu l’appel que Culkin avait reçu le rôle.

Après la déception de ne pas être choisi comme Roman, les choses se sont améliorées pour Strong, en tant que créateur de la série, Jesse Armstrong, a accepté de l’auditionner pour le rôle de Kendall Roy. « Je me suis toujours senti comme un étranger avec un feu dans le ventre », a déclaré Strong à propos de sa connexion avec le frère avide de pouvoir Roy. « Et donc la déception et le sentiment d’être contrarié – cela n’a fait qu’aiguiser mon besoin et ma faim. Je suis entré avec vengeance. »