Jerez ferme et condamne les derniers titres nationaux Superbike

29/10/2021 à 12:19 CEST

Le circuit Jerez-Ángel Nieto accueillera ce week-end la septième et dernière épreuve marquante du Championnat d’Espagne de Superbike 2021, dans lequel les titres encore en jeu seront résolus.

Après la dispute de l’avant-dernière épreuve dimanche dernier sur le circuit Ricardo Tormo de Valence, le pilote riojanais Unai Orradre est déjà champion d’Espagne d’Open 600 alors qu’il reste encore 75 points à contester.

Le Catalan Jordi Torres a arraché le leadership de la catégorie Superbike à Ivo Lopes, qui l’avait conservé depuis le début de la saison, et a ensuite été récupéré par les Portugais après une chute en Coupe du monde.

Cette catégorie n’a pas été décidée et dans les deux manches de Jerez on saura si le nouveau champion est Lopes, leader de la compétition avec 205 points, ou l’Espagnol Torres, deuxième avec 188.

En supersport, Borja Gomez Il était deuxième à Valence mais conserve la tête avant de disputer la dernière course de la saison avec 216 points, trente et un de plus que son poursuivant immédiat, Mauro Gonzalez.

Dans la catégorie Open 1000, qui partage une piste avec Superbike, le Toledo palomares chrétien mène Jerez avec 190 points, seulement deux de plus que Daniel Saez, deuxième avec 189.

La Tolède María Herrera arrivera sur le Circuit de Jerez avec le titre de Championne d’Espagne SBK Féminine en poche. Herrera Elle a dominé toute la course de Valence d’une main ferme, abaissant ses temps et terminant très heureuse après avoir été proclamée championne d’Espagne dans la catégorie 600 devant Cordoue. Andrea Sibaja, qui a été deuxième.

En SBK Femelle 1000, Gaëlle Rémy est le nouveau champion d’Espagne dans cette catégorie, terminant Natacha Remy en tant que vice-champion et Maria Calero troisième d’une discipline qui arrivera à Jerez déjà décidée. 150 pilotes participeront au concours qui aura lieu ce week-end et d’autres catégories d’initiation rouleront également, comme le SBK Junior, Moto4, Promo3 et PreMoto3.

Le championnat espagnol de Superbike présente une grande variété de catégories, des plus petites axées sur la promotion et la formation des plus jeunes pilotes, aux catégories les plus puissantes qui rassemblent de grands pilotes.

Certains déjà consolidés dans le panorama de la concurrence nationale et internationale, le cas de l’espagnol Jordi Torres, ancien champion du monde dans la catégorie Moto2 et récemment champion du monde dans la catégorie MotoE pour la deuxième fois consécutive.