Jerma laisse Twitch Chat le jouer comme les Sims

Jerma dans un chapeau buvant de la bière confus par son environnement. Capture d’écran : Twitch / Jerma

Jerma de Twitch a élevé les cascades et les blagues pratiques en un art Internet de haut niveau, et son dernier projet s’annonce comme l’un de ses plus fous à ce jour. Hier, le streamer populaire a interprété une version réelle des Sims avec des téléspectateurs contrôlant chacun de ses mouvements. Le flux de près de trois heures a atteint tous les points culminants d’un jeu Sims traditionnel, de refuser à Jerma de se reposer, de l’enfermer hors de la maison et même de le regarder prendre un bain. Mais de son propre aveu, ce volet « tutoriel » n’était qu’un début.

Les téléspectateurs ont d’abord été initiés au flux à haut concept dans un segment de garde-robe préenregistré imitant l’écran Create-a-Sim, qui a vu Jerma parcourir diverses tenues et accessoires. Le chat Twitch a ensuite pu voter à divers intervalles pour ce qu’ils voulaient que leur Jerma “Sim” porte pour commencer sa journée. L’action en direct qui a suivi a eu lieu dans la “Dollhouse”, un théâtre ressemblant à une boîte noire avec un décor composé d’une maison de deux pièces et d’une cour avant. Les participants au chat ont voté sur les actions sous forme de compteurs affichés dans le coin inférieur gauche du flux, indiquant les besoins et le niveau d’énergie de Jerma.

“Prenez soin de moi”, a déclaré le streamer au début, dans sa première remarque s’adressant au chat. « Ne déconne pas. Vous avez trois flux pour le faire. Bonne chance.”

Et bien sûr, le chat a immédiatement commencé à déconner.

Le ruisseau à un moment donné a fait faire du jogging à Jerma, puis lui a d’abord refusé un bain lorsque son compteur d’hygiène a atteint le fond. Plus tard, ils ont commandé un matelas à la maison qui a été rapidement livré sur lui (en plus de contrôler ses actions, le chat peut acheter diverses améliorations et objets sur le thème des Sims). Vers la fin, Jerma a été exclue de la maison avec un cadre de lit bloquant la porte d’entrée. Il a finalement pris ce bain, avec un flou pixelisé comme dans les vrais Sims. Et aussi des clowns ont continué à apparaître. Beaucoup, beaucoup de clowns.

Sa vessie était souvent pleine et son estomac vide, mais au moins son compteur de plaisir était à travers le toit. Sauf pour cette fois où il est mort.

Capture d’écran : Twitch / Jerma

Jerma a tout diffusé, des combats de boss de Dark Souls à la découverte de faux jeux de cartes Pokémon, mais son dernier morceau s’appuie sur la tradition désormais établie de Twitch Plays et de ses propres singeries passées de Sims. Le flux d’hier a aidé à enseigner à son public les règles de base et les limites initiales du concept. Jerma est un Sim impuissant qui ne peut pas penser ou résoudre des problèmes par lui-même et vit apparemment de sandwichs au beurre de cacahuète. Mais dans les futurs streams, il a promis d’étendre la portée du gag et de repousser les limites de son ridicule.

« Il semble que vous ayez choisi d’améliorer la maison et qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que c’est la fin du didacticiel », a déclaré Jerma aux téléspectateurs à la fin du flux. « Dans deux jours, c’est là que le vrai jeu commence. Nous avons deux autres flux de cela et ça va devenir encore plus sauvage, nous allons littéralement le composer de plus en plus haut chaque jour. »

Qui sait. La semaine prochaine, il aurait pu enrôler toute une famille de Sims dans sa dernière expérience.