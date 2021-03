Jermain Defoe a parlé de son retour décevant à Bournemouth sur talkSPORT.

Ayant joué pour les Cherries en prêt au cours des premières années de sa carrière, Defoe a rejoint le club de la côte sud en 2017 pour un contrat de trois ans.

Defoe ne ressemblait pas à lui-même à Bournemouth car les buts étaient difficiles à atteindre

Cependant, il n’a réussi que quatre buts pour eux avant de rejoindre les Rangers avec un prêt de 18 mois en janvier 2019. Il a fait son transfert permanent du côté de la Premiership écossaise l’été dernier.

Defoe pense qu’on ne lui a pas donné une bonne part du fouet à Bournemouth, affirmant que le manager de l’époque, Eddie Howe, ne savait pas quoi faire de lui.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que son deuxième passage au club n’avait pas fonctionné comme espéré, Defoe a déclaré à talkSPORT: «Je n’ai tout simplement pas eu l’occasion d’être honnête.

«J’ai marqué des buts partout où je suis allé. Je n’ai pas eu l’opportunité.

«C’était difficile quand j’ai quitté Sunderland pour être honnête, parce que j’adorais ça là-bas. J’ai marqué beaucoup de buts. Avant d’aller à Bournemouth, j’avais marqué 15 buts consécutifs (saisons). Je suis retourné dans l’équipe d’Angleterre, donc j’allais jouer à Bournemouth.

«Je suis allé à Bournemouth et je n’ai pas vraiment eu l’occasion, je n’ai pas eu une série de matchs.

«C’était une façon différente de jouer là-bas. Mon programme a été changé. Ils me demandaient de faire des choses que je n’avais pas vraiment faites auparavant et c’était tout.

«Parce que je n’ai pas eu une série de matchs, c’était difficile pour moi de jouer, c’était juste comme un stop-start. Je jouerais deux matchs puis manquerais quelques matchs. Vers la fin, je n’étais même pas monté sur le terrain.

.

Defoe a déclaré qu’il « n’avait aucune relation » avec Howe

Defoe a ensuite suggéré qu’il avait été contraint de quitter le club avant de faire la lumière sur sa relation difficile avec Howe.

Il a ajouté: «Je connais toutes les statistiques – à peu près à cette époque, en termes de buts marqués tardivement, 90 minutes et plus, je pense que j’étais le premier en Premier League pour être honnête. Alors j’ai toujours pensé, d’accord, mettre un peu mon ego de côté, si je ne commence pas, au moins je peux venir et essayer d’obtenir un but et aider l’équipe.

«Mais vers la fin, j’ai presque eu l’impression d’avoir été expulsé. Et puis c’était tout.

«Je n’avais pas vraiment de relation avec le manager (Howe). J’étais plus proche de (l’assistant) Jason Tindall, mais je me sentais juste comme le manager, il ne savait probablement pas comment me gérer pour une raison quelconque. C’était vraiment ça.