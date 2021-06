Jermain Defoe ne prend pas encore sa retraite alors que l’attaquant vétéran fait ses premiers pas dans l’entraînement avec un nouveau rôle sous la direction de Steven Gerrard chez les Rangers

Jermain Defoe assumera un rôle de joueur-entraîneur chez les Rangers la saison prochaine pour passer à la prochaine étape de sa carrière.

Beaucoup s’attendaient à ce que le joueur de 38 ans raccroche ses bottes à la fin de cette saison après avoir finalement mis la main sur un trophée alors que les Rangers remportaient la Premiership écossaise.

Rex

Defoe a mis la main sur de l’argenterie le mois dernier

Alors que l’ancien attaquant anglais commence à penser à la vie après avoir marqué des buts, il jouera une autre saison dans un nouveau rôle à Ibrox.

“C’est bien documenté à quel point j’aime le club et la relation que j’ai avec les fans, les joueurs et le personnel du club”, a déclaré Defoe.

« Donc, pour conclure l’accord, je suis tout simplement ravi. C’est quelque chose que je voulais arriver, même avant la fin de la saison, surtout la façon dont nous avons terminé la saison en remportant la ligue.

“C’était le moment idéal pour être au club de football et c’était si spécial, alors signer un autre contrat en tant que joueur-entraîneur, et en faire toujours partie, c’est un sentiment incroyable pour moi et ma famille.

L’ancien attaquant de l’Angleterre et de Tottenham a connu un grand succès chez les Rangers

“C’est quelque chose de différent et c’est quelque chose de nouveau pour moi, et tout d’abord, je tiens à remercier le conseil d’administration, Ross Wilson et le manager et tout le personnel qui ont rendu cela possible.

“C’est une opportunité incroyable pour moi et cela montre juste l’appréciation que je reçois de tout le monde au club de football qui est le meilleur sentiment au monde plus que toute autre chose, et je peux imaginer une fois que j’ai commencé, j’espère que je vais juste entrer dans cela et tout se passera assez naturellement.

La décision de Steven Gerrard d’amener Defoe aux Rangers s’est avérée un succès, l’attaquant marquant 25 buts en 52 matches de championnat au cours des trois dernières saisons.

Le patron des Rangers a déclaré : « Je suis absolument ravi de retenir les services de Jermain à la fois en tant que joueur, et maintenant aussi en tant qu’entraîneur.

SNS

Gerrard a une excellente relation avec Defoe

“La relation que j’ai avec lui est bien documentée, le connaissant depuis tant d’années, et je suis ravi qu’il transmette son expérience et son professionnalisme incroyables aux joueurs attaquants de tout le club.

« Il a montré cette saison, cependant, quel atout il peut encore être pour nous sur le terrain, et je n’aurai pas peur de l’utiliser si nécessaire. J’attends avec impatience le retour de Jermain et le début de son nouveau rôle lorsque la pré-saison commencera à la fin du mois.