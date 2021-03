Jermain Defoe révèle le désir de Steven Gerrard de devenir manager de Liverpool ⋆ .

Steven Gerrard et Jermain Defoe ont mis fin à la longue attente des Rangers pour remporter le titre de champion (PA)

Jermain Defoe est convaincu que Steven Gerrard quittera éventuellement les Rangers pour devenir entraîneur de Liverpool.

Gerrard a guidé les Rangers vers leur premier titre de champion en 10 ans plus tôt ce mois-ci, tandis que le club a maintenant 20 points d’avance sur les Rangers dans le tableau de la Premier League écossaise.

Gerrard a commencé sa carrière de manager dans l’académie de Liverpool avant de quitter le poste de Rangers en 2018.

Et Defoe pense que l’ancien capitaine de Liverpool « s’efforce » de prendre les commandes à Anfield un jour.

«C’est probablement l’objectif principal. C’est probablement ce qu’il cherche », a déclaré Defoe à talkSPORT.

« Parce qu’il a si bien fait et c’est ce pour quoi il s’efforce et c’est vraiment son premier travail principal.

Steven Gerrard s’efforce de devenir manager de Liverpool, déclare Jermain Defoe (.)

« Il est passé des moins de 18 ans de Liverpool directement aux Rangers, même dans ce cas, les gens pensaient probablement que c’était un gros travail pour votre premier emploi.

« Dominer au niveau national était spécial, mais les gens pourraient le regarder et penser que ce sera soit Celtic ou Rangers, mais aussi concourir en Europe.

« À un moment donné, je pense qu’il continuera à gérer Liverpool. »

