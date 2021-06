Jermaine Jenas appelle Jack Grealish à recommencer Mason Mount alors que Gareth Southgate est invité à sonner des changements pour l’Angleterre contre l’Écosse

in

Jermaine Jenas a exhorté Gareth Southgate à lancer Jack Grealish contre Mason Mount lors de la prochaine bataille de l’Angleterre Euro 2020 Auld Enemy contre l’Écosse.

Les Three Lions ont bien commencé leur premier match du Groupe D avec une victoire 1-0 sur la Croatie alors que Raheem Sterling a marqué un but en deuxième mi-temps pour obtenir trois points mérités.

.

Grealish a raté l’entraînement de l’Angleterre mardi matin, mais il n’y a rien à craindre que le capitaine d’Aston Villa ait subi une réapparition de la blessure au tibia qui l’a empêché de participer à de nombreux matchs la saison dernière.

Grealish, cependant, n’a joué aucun rôle dans le match et mardi, il s’est entraîné seul à la suite d’un léger revers de blessure, même si cela ne devrait pas être grave.

Avec Grealish prêt à être en forme, Jenas a demandé que le meneur de jeu d’Aston Villa se voit confier une course à Wembley contre les Écossais vendredi, et a déclaré qu’il devrait remplacer Mason Mount dans l’alignement de Southgate.

“C’est un long tournoi et je ferais participer Grealish à 100%”, a déclaré l’expert de l’Euro 2020 au talkSPORT Breakfast.

« Il doit avoir un match.

“Je chercherais potentiellement à faire entrer Ben Chilwell ou Luke Shaw sur le côté, et je pourrais même commencer Jude Bellingham.”

.

Mount pourrait être mis au repos par Southgate alors que le patron de l’Angleterre envisage de sonner les changements

Lorsqu’on lui a demandé qui il quitterait l’équipe gagnante pour faire de la place à Grealish, Jenas a d’abord déclaré Phil Foden, avant de changer d’avis et de dire que le champion d’Europe Mount pourrait être sacrifié.

« Je changerais potentiellement le système et les intégrerais tous », a-t-il commencé.

«Je comprends le problème, mais ce serait Foden tel qu’il est actuellement. Si Jack doit jouer n’importe où, ce serait derrière Harry Kane, donc ça pourrait même être Mount que vous éliminez.

“Vous pouvez laisser Foden là où il est, laisser Sterling et éliminer Mount car, avec tout le respect que je dois à l’Écosse, je pense que nous aurons plus de possession plus haut sur le terrain.

“Ce serait probablement Mount alors, pas Foden.”

Le milieu de terrain de Leeds Kalvin Phillips a reçu de nombreux éloges pour sa performance impressionnante au milieu du parc contre la Croatie, et il a non seulement dirigé le milieu de terrain, mais a également préparé Sterling pour son but vainqueur.

Et, lorsqu’on lui a demandé si Bellingham devait remplacer Phillips ou Declan Rice, Jenas a répondu : « Soit ou – et cela n’a rien à voir avec la façon dont l’un ou l’autre a joué.

« C’est juste à cause de la durée du tournoi et de vouloir tout le monde frais.

GETTY

Phillips a produit une performance exceptionnelle lors de son neuvième match pour l’Angleterre lors du match d’ouverture de l’Euro 2020

« Phillips et Rice vont être nos deux meilleurs maintenant et nous avons besoin d’eux à leur meilleur niveau. C’est peut-être un bon moment pour se reposer quelques-uns, mais nous verrons.

Jenas a admis qu’il était impressionné par la performance de l’Angleterre lors de son premier match de l’Euro 2020 contre la Croatie et en particulier par son début de match électrique.

“Ce que j’ai aimé dans la sélection de l’équipe, c’est qu’il n’y avait pas une seule personne sur la planète qui a choisi cette équipe à part le manager anglais, qui connaît ses joueurs à fond”, a-t-il poursuivi.

«Je suis content que cela ait fonctionné pour lui parce que je pense que des œufs lui auraient été jetés si cela n’avait pas fonctionné.

«Je pense que les joueurs ont très bien géré la pression et leur début de match de 10 à 15 minutes par une journée aussi chaude a vraiment donné le ton.

“Nous savons que Kalvin Phillips était sensationnel et je l’ai choisi après dix minutes. Il était incroyable dans ces circonstances.

“Je pensais juste qu’ils étaient impressionnants en tant qu’équipe.”

