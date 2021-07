Jermaine Jenas fustige les fans de football pour avoir abusé de joueurs racistes

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Sur The One Show ce soir, le co-animateur Jermaine Jenas a critiqué les fans de football pour avoir abusé racialement des joueurs de l’équipe d’Angleterre en ligne.

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été bombardés d’abus racistes ignobles après la défaite des Three Lions contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020.

Ils ont été inondés d’insultes odieuses et d’émojis de singe et de banane sur les réseaux sociaux après avoir manqué des sanctions et ont reçu une multitude d’autres messages horribles.

Jermaine était l’un des commentateurs de la nuit, et il a depuis exprimé sa déception face au comportement qu’il a vu.

Il a partagé à quel point il était difficile d’assister à la défaite hier soir au stade de Wembley.

“L’atmosphère se construisait, les fans étaient bruyants et les joueurs ont répondu tôt, le but a absolument illuminé l’endroit mais les Italiens ont finalement retrouvé leur chemin dans le match. C’était dur, c’était vraiment très dur », a-t-il déclaré au co-animateur Alex Jones.



Jermaine Jenas a critiqué les fans de football racistes (Photo: Visionhaus)



Alex et Jermaine ont partagé leur dégoût (Photo: ITV)

«Et pour les joueurs qui se sont levés pour tirer ces pénalités à la fin, il m’est difficile de vous expliquer le courage de ces garçons, ils ont tous rendu ce pays si fier.

“Ce sont tous des moments vraiment difficiles pour tous les joueurs anglais, surtout en se réveillant ce matin, cela leur aurait fait mal, ils seraient dévastés comme nous le sommes tous en tant que pays.”

Jermaine a poursuivi en disant que le manager de l’équipe, Gareth Southgate, a été un membre formidable de l’équipe.

Il a dit que c’était formidable de le voir consoler les joueurs qui ont raté les tirs au but, expliquant que “la douleur que ces joueurs traversent” est “si difficile à gérer pour eux”.



Gareth Southgate a consolé Bukayo Saka lors de la finale de l’Euro 2020 (Photo: .)

Alex a déclaré que “tout le monde avait le cœur dans la bouche pour eux” et a reconnu la réaction épouvantable des fans.

Elle a déclaré: «Aujourd’hui, c’est tellement déprimant, n’est-ce pas, de lire que ces soi-disant fans, le comportement a été épouvantable. Ces commentaires racistes à ces jeunes garçons qui ont fait de leur mieux, n’est-ce pas ?

Jermaine a ajouté que les commentaires racistes qui ont été partagés en ligne sont “absolument dégoûtants”.

“Nous devons protéger ces joueurs, ce sont les joueurs de notre avenir, ce sont les joueurs où si nous voulons gagner une coupe du monde, si nous voulons gagner un trophée, nous devons nous occuper [them],’ il expliqua.



L’équipe d’Angleterre pendant le tir au but (Photo: PA)

«Ce sont également les joueurs qui ont été loués tout au long de cette compétition et qui ont également été aimés tout au long de cette compétition. Et pendant un moment de leur jeu, qu’ils soient traités comme ils l’ont été… Ce sont des êtres humains, pas seulement des footballeurs.

“C’est absolument honteux ce qui s’est passé et j’espère que les autorités s’impliqueront auprès de ceux qui ont été victimes d’abus racistes en ligne.”

Cela survient après que les joueurs anglais se soient opposés au racisme en se mettant à genoux au début de chaque match – malgré les huées de la foule.

Boris Johnson a critiqué ceux qui sont derrière les commentaires racistes, affirmant qu’ils “devraient avoir honte d’eux-mêmes”.

La ministre de l’Intérieur Priti Patel – qui a déjà insisté sur le fait que les fans ont le droit de huer les joueurs qui se mettent à genoux – a déclaré qu’elle était “dégoûtée par les abus ignobles”.

The One Show est diffusé les soirs de semaine sur la BBC à 19h.

