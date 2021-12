Jermaine Palacios brille avec un double jeu spectaculaire contre les Lions

Le joueur de troisième but de la Cardinaux de Lara, Jermaine Palacios, Il s’est montré dans l’antichambre avec une énorme prise pour obtenir un double jeu dans le premier match de Tournoi à la ronde c’est de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

Dans le développement de la rencontre entre les Cardinaux et les Lions, la recrue de l’équipe Twilight, a fait ressortir sa qualité dans l’antichambre pour obtenir un formidable double kill et mettre un terme à l’épisode des cheveux longs.

En début de troisième manche, Palacios, a sorti la race et d’un superbe plongeon de la tête il a gardé le ballon pour boucler un double jeu sensationnel sur la route (54-43), pour mettre un terme à l’offensive du poilu.

Avec cette sortie formidable, le jeune joueur des Cardenales de Lara, montre qu’il en a fini défensivement et poursuit la belle saison qu’il connaît depuis le début du bal créole.

DOUBLE JEU SENSATIONNEL !! ??

Énorme jeu de Jermaine Palacios, qui s’arrête à sa gauche et met en vedette un puissant coup sûr de Hernández et entame le double kill pour le deuxième et le premier (via 54-43).

Fin de l’entrée ! 🔥 # Leones 0, #Cardenales 0. Manche haute 3. pic.twitter.com/sRtGBS5wfj

– Lara Cardinals (@CardenalesDice) 26 décembre 2021