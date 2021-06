Jermall Charlo – 160 lb vs. Juan Macías Montiel – 159,6 lb

in

SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING® – 21 h HE / 18 h HP sur SHOWTIME

Championnat du monde des poids moyens WBC – 12 rondes

Jermall Charlo – 160 lb

Juan Macías Montiel – 159,6 lb

Arbitre : Jon Schorle ; Juges : Steve Morrow (Californie), Nathan Palmer (Ind.), Chris Tellez (NM)

Combat léger – 10 tours

Isaac Cruz – 133 livres

Francisco Vargas – 134 livres

Arbitre : James Green ; Juges : Kellie Isaac (Texas), Jesse Reyes (Texas), Randy Russell (Texas)

Combat de super poids coq – 10 tours

Angelo Léo – 122 livres

Aaron Alameda – 123,4 livres *

Arbitre : Gregorio lvarez ; Juges : Jesse Reyes (Texas), Randy Russell (Texas), Eva Zaragoza (Texas)

* Alameda a dépassé le poids convenu contractuellement. Le combat se poursuivra comme prévu.

Le Mexicain Juan Macías Montiel fera face au défi de sa vie lorsqu’il affrontera le champion du monde invaincu des poids moyens Jermall Charlo lors d’une soirée qui célébrera le jour du 17 juin au Toyota Center de Houston le samedi 19 juin en tête d’affiche de l’événement des Premiers Champions de boxe en direct AFFICHER L’HEURE.

SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING débutera à 21 h HE / 18 h HP et mettra en vedette un concurrent poids léger comme le Mexicain Isaac Cruz luttant contre son compatriote et ancien champion du monde Francisco Vargas dans un événement co-principal de 10 rondes. L’ancien champion du monde Angelo Leo revient également pour donner le coup d’envoi de la soirée contre le concurrent mexicain Aaron Alameda dans un concours de super poids coq de 10 rounds.

Cet événement est promu par Lions Only Promotions et TGB Promotions. Les billets sont déjà en vente et peuvent être achetés en accédant à toyotacenter.com. Lion contre Alameda est promu en partenariat avec Mayweather Promotions.

