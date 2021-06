JERMALL CHARLO A EU UN MAL À VICTORIA AVANT JUAN MACÍAS MONTIEL

Le champion WBC des poids moyens Jermall Charlo (32-0, 22 KOs) a eu un combat plus difficile que prévu alors qu’il remportait une décision unanime de douze rounds contre un très courageux Juan Macías Montiel (22-5-2, 22 KOs).

Les scores étaient de 118-109, 119-109 et 120-108. Montiel venait de détruire au premier tour le vétéran James Kirkland. Charlo était en action en septembre lorsqu’il a repoussé Sergiy Derevyanchenko. Charlo a pris les devants au départ de la première et a porté le combat à Montiel. Charlo lançait un jab puissant et cela fit reculer Montiel. Ils échangeaient des coups durs à la fin du tour de la tête aux pieds.

Dans le second, cela a commencé avec le harcèlement de Charlo. Montiel changeait de position pour obtenir une contre-attaque. Chalro poussait vers l’avant dans le troisième, se connectant avec des coups de poing pour renvoyer Montiel contre les cordes. Charlo a décroché un bon coup et ils ont commencé à échanger de gros coups, Charlo ayant l’avantage. Charlo a continué à lancer les plus gros coups alors que Montiel avançait pour en faire un combat plus physique.

Dans le quatrième, Charlo décrochait les coups les plus durs lorsqu’ils échangeaient étroitement. Montiel montra un menton alors qu’il continuait d’avancer et cherchait plus d’échanges. Charlo a secoué Montiel au début du cinquième et l’a poursuivi avec de gros coups de poing. Montiel faisait de son mieux pour le combattre et affronter la tempête. Montiel a pu survivre, mais il a souvent été tagué.

Lors de la sixième, Charlo secoue à nouveau durement Montiel et le poursuit à grands coups. Montiel recevait une punition et invitait Charlo à venir avec plus. Charlo prenait bien ses coups et atterrissait. Finalement, Montiel a commencé à se battre et a réussi à survivre aux dégâts, mais a été à nouveau secoué dans les derniers instants.

Montiel était en mode survie dans le septième. Charlo ramassait ses coups et cherchait à clôturer le spectacle. En huit, Charlo a été déchargé de combinaisons difficiles. Montiel a continué d’avancer, tandis que Charlo s’est connecté avec des tirs précis. Montiel a réussi à décrocher une solide combinaison sur Charlo. Ils échangeaient des coups puissants à bout portant.

L’œil droit de Charlo a été coupé et enflé alors qu’ils se battaient au neuvième round. Charlo atterrissait autant que possible et Montiel continuait à venir, atterrissant quand cela était possible et cherchant des échanges. A la 10e, ils ont échangé des coups dès la première minute. Montiel est allé de l’avant et Charlo s’est connecté quand il est entré. Montiel atterrissait aussi, mais il n’y avait pas assez de coups.

Le onzième a commencé avec Charlo lançant des coups durs, Montiel cherchant à entrer pour faire des dégâts. Montiel a semblé blesser Charlo au corps alors qu’ils échangeaient la plupart des trois minutes. Au douzième et dernier tour, Montiel avançait et recevait des coups en même temps. Montiel ne cesserait de venir jusqu’à la cloche finale, quels que soient les coups qui allaient atterrir.