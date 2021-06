Jermall Charlo et Juan Macias Montiel se déclarent prêts à monter sur le ring

HOUSTON (17 juin 2021) – Le champion du monde WBC des poids moyens, Jermall Charlo, s’est retrouvé face à face avec le puissant boxeur mexicain Juan Macías Montiel ce jeudi lors de la dernière conférence de presse avant leur combat du samedi 19 juin depuis le Toyota Center de Houston en tête d’affiche l’événement Premier Boxing Champions.

La conférence de presse de jeudi mettait également en vedette le concurrent mexicain des poids légers Isaac Cruz et son compatriote ancien champion du monde Francisco Vargas, qui se battront dans le co-événement principal de 10 rounds, et l’ancien champion Angelo Leo, ainsi que le concurrent mexicain Aaron Alameda, qui échangera des coups dans le combat d’ouverture de la soirée SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING à partir de 21 h HE / 18 h HP.

L’événement de samedi est promu par Lions Only Promotions et TGB Promotions. Les billets pour l’événement peuvent désormais être achetés en accédant à toyotacenter.com.

Charlo s’est imposé comme une puissance dans deux divisions différentes et voudra exciter son peuple lorsqu’il rencontrera le Mexicain Montiel lors d’une célébration de boxe unique le jour de juin. Charlo et son frère jumeau Jermell Charlo ont reçu mercredi une proclamation du maire de Houston, Sylvester Turner, déclarant le Juneteenth Day “Jermall and Jermell Charlo Day” dans leur ville.

Voici ce que les boxeurs avaient à dire jeudi :

JERMALL CHARLO

«Je suis béni de pouvoir montrer mes talents de cette manière. La formation était spectaculaire. J’ai eu de très bonnes séances de sparring et je suis prêt.

“Vous pouvez vous attendre à voir un combat difficile ce samedi, mais vous verrez Jermall Charlo lui-même s’il me fait face comme tout le monde le fait. Je peux obtenir des KO explosifs, combattre 12 rounds ou vous écraser du début à la fin.

« S’il est aussi fort qu’on le dit, je leur montrerai que je peux bouger et attaquer son corps. J’ai toutes les capacités et les compétences de tous les grands poids moyens de l’histoire.

« (Montiel) est fort, mais je fais face à de puissants adversaires tout le temps. Je suis fort aussi, non ? Son pouvoir ne me regarde pas. C’est ma ville, et je continuerai d’être le champion. Tout ce qui est dit sur son pouvoir ne fera que me faire me battre encore plus fort.

« C’est un vrai combat. Je ne suis pas James Kirkland ou Hugo Centeno Jr. One est aussi bon que son combat le plus récent. Cela a des niveaux, et je montrerai mon niveau ce samedi. S’il est aussi bon et que son équipe a une stratégie que personne n’a utilisée auparavant, je le prendrai. Mais je vais démontrer les fruits de ma formation.

«C’est un honneur de combattre Juneteenth avec l’opportunité de représenter mon peuple. Je me battrai pour tous mes ancêtres qui ont su se battre avant moi. J’aime ça et je suis concentré.

« Tous les boxeurs aspirent à obtenir la ceinture. Je me souviens quand j’étais dans cette position, et ma soif actuelle de gloire est encore plus vorace. Je ne m’endors contre personne, je suis encore un jeune boxeur. Je ne peux pas me permettre de faire des erreurs, je sais qu’il vient se battre.

«Je ne suis pas sur le point de sous-estimer Montiel. Le samedi est un jour de fête et c’est super, mais je mets ma vie en jeu à chaque fois que je monte sur le ring. Il dit qu’il s’est entraîné dur, mais je me suis entraîné encore plus.

« Le 19 juin sera une fête. Tout le monde se prépare pour un spectacle. Je suis venu mettre tout en jeu et ce combat sera celui dans lequel ils me verront faire ce que je dis que je ferai ».

JUAN MACÍAS MONTIEL

« J’ai eu une séance d’entraînement incroyable. Le meilleur de ma carrière. Très difficile physiquement, mais maintenant je me sens spectaculaire. Nous avons travaillé dur pour amener un autre championnat du monde au Mexique.

«Je prévois de montrer tout ce que j’ai fait ce samedi soir. Techniques et styles variés. Je suis ravi de pouvoir le montrer sur le ring.

«J’étais un point contre James Kirkland et tout le monde a vu ce qui s’est passé. Je ne m’entraînais pas à l’époque comme je le faisais maintenant quand j’ai fait match nul contre Hugo Centeno Jr. Je sais que j’aurai le meilleur poids moyen du monde devant moi, et c’est pourquoi je me suis entraîné plus fort que jamais.

“Je pense que s’il veut échanger des coups avec moi, il regrettera d’avoir choisi cette stratégie

«Je suis très reconnaissant d’avoir cette opportunité. Je vais réaliser mon rêve d’être champion du monde ce samedi, quel qu’il soit ».

ISAAC CRUZ

« J’ai eu un excellent entraînement de deux mois et demi et je suis prêt pour samedi soir. Le style de Vargas est similaire au mien. Nous aimons tous les deux nous tenir devant notre adversaire, ce sera donc un grand combat.

«Je prévois de remettre le Mexique au sommet une fois de plus. ‘Pitbull’ Cruz viendra se battre comme toujours. Ce sera une guerre.

«Je prévois de faire un beau cadeau à tous les fans de Houston, comme je l’ai fait à San Antonio il y a deux combats. Je vais démontrer ce même pouvoir.

« Je suis venu pour gagner et je suis prêt à voir mon bras levé. Je ne pense à personne d’autre qu’à Vargas, mais je serai prêt pour celui qui viendra après ma victoire.”

FRANCISCO VARGAS

« Je suis très motivé et je veux déjà que samedi soir arrive. J’ai eu une excellente préparation et je sais que ce combat ravira les fans avec beaucoup d’action.

« Nous voulons tous les deux gagner pour rendre notre pays fier. Je pense que tout le monde sait quel genre de combat ce sera. Cruz est fort et passera au premier plan, donc nos styles sont définitivement similaires.

« Il n’y a pas grand chose à dire. Les gens peuvent penser que je n’ai plus rien dans le réservoir, mais je vais montrer qu’il m’en reste beaucoup ce samedi soir.

«Ce combat sera très divertissant, il pourrait voler le focus de la nuit. Lorsque vous avez deux guerriers mexicains, vous pouvez vous attendre à un autre combat de l’année. A ne pas manquer ce samedi soir.”

ANGELO LION

«C’est un plaisir de combattre à Houston, au Texas. J’ai échoué dans mon combat le plus récent, mais cette fois, j’ai réussi à améliorer ma forme physique et ma force en m’entraînant pour ce combat. Je suis beaucoup plus fort et plus sage que lorsque j’ai affronté Stephen Fulton.

« L’entraînement avec mon père a été spectaculaire. Nous sommes prêts à nous montrer ce samedi à Houston.

«J’ai eu COVID-19 pendant environ six semaines avant de combattre Fulton, et je n’avais pas la même énergie que lors du combat précédent. Maintenant, je suis en parfaite santé et prêt à faire un gros rendu.

« Je suis très motivé, car je sais que j’ai été champion à un moment et que je reviendrai sur ce point. Je veux juste montrer à tout le monde que je suis toujours à un très haut niveau et que je suis une menace sérieuse pour quiconque dans cette division. »

AARON ALAMEDA

«Nous nous entraînons très dur pour ce combat. Le combat contre Luis Nery m’a donné plusieurs leçons précieuses et ce samedi je montrerai ce que j’ai appris.

« Le combat contre Luis Nery était une grande opportunité. Cette fois je lâcherai mes mains, je laisserai tout sur le ring et je gagnerai samedi soir.

« Je suis très motivé après ma précédente expérience contre Nery. Tout le monde verra que je suis prêt à tout pour gagner ce concours.”