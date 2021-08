Jermall Charlo s’est rendu à la police pour vol qualifié

in

Une énorme bombe a été lancée ce jour-là lorsqu’il a été annoncé que le champion des poids moyens WBC, Jermall Charlo, s’est rendu à la police après avoir été informé qu’il était accusé de vol et Agression d’une serveuse dans un bar du Texas.

Selon le rapport des médias, TMZ, Jermall Charlo, il s’est rendu aux autorités lorsqu’il a été informé qu’il était accusé de vol et d’agression sur une serveuse.

Les événements se sont produits le 16 juillet, la veille du combat de son frère Jermell contre Brian Castaño. Jermall il était à une soirée dans un bar, quand il a payé la facture, sa carte a été refusée trois fois.

La serveuse s’est approchée de Charlo et a demandé un autre mode de paiement, le rapport de police indique que Jermell s’est fâché contre la serveuse et avec deux agents de sécurité de l’endroit. Il a ensuite pris deux plateaux avec de l’argent liquide de deux autres comptes payés d’une autre table de ses mains.

Le lendemain, la serveuse a porté plainte pour agression et vol, après avoir été averti, Jermall s’est rendu pacifiquement ce mercredi matin. On s’attend à ce que dans les prochains jours, un juge prononce une peine et paie une amende pour les dommages causés.

