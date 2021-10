Jermall Charlo veut s’unifier à 160 livres contre Gennady Golovkin « avant qu’il ne tombe en panne d’essence »

Les champion poids moyen de la CMB, Jermall charlo, proposé à Gennadiy Golovkine, monarque du MENSONGE, organise un combat d’unification de 160 livres, il a donc déjà envoyé le premier message.

« Faisons en sorte que cela arrive », mentionné Charlo sur leurs réseaux sociaux. « Je peux ajouter GGG, car regardez ce que j’ai fait à (Sergiy) Derevyanchenko, qui, selon eux, a passé un mauvais moment avec lui. » L’Américain ne veut pas se voir comme un profiteur face à un boxeur vétéran, «Mais il a en sa possession la ceinture IBF dont j’ai besoin«. Le Kazakh a 39 ans et aura 40 ans en avril prochain.

« Je ne veux tout simplement pas prétendre choisir un combattant plus âgé (Golovkin) et donner l’impression que je vais chercher un combattant plus faible, mais il a une ceinture. », il a souligné Charlo et élargi : Il est temps de s’unifier avant qu’il (Golovkin) ne tombe en panne d’essence, alors je suis là pour le combattre. Comme je l’ai dit, mon héritage est en jeu. Alors je me bats pour mon héritage, et je me bats pour les gens qui m’aiment, et c’est ce que je fais. »

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/