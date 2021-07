Jermell Charlo 153 lb vs. Brian Castaño 153 ¼ lb.

in

Championnat du monde d’unification du titre de super welter incontesté IBF, WBC, WBC et WBO – 12 rondes

Jermell Charlo – 153 lb

Brian Castaño – 153 lb.

Arbitre : Hector Afu ; Juges : Tim Cheatham (Nev.), Nelson Vazquez (PR), Steve Weisfeld (NJ)

Titre provisoire WBA des poids légers – 12 rondes

Rolando Romero – 135 livres

Anthony Yigit – 140 ¼ lb.

Arbitre : Rafael Ramos ; Juges : Lisa Giampa (Név.), Wilfredo Esperon (Texas), Robin Taylor (NY)

* Yigit a dépassé la limite de 135 livres. Romero ne pourra pas perdre son titre.

Combat des poids moyens (162 lb) – 10 rounds

Amilcar Vidal – 161 ½ lb

Immanuwel Aleem – 162 lb

Arbitre : Ellis Johnson ; Juges : Ruben Carrion (Texas), Glen Crocker (Texas), Anthony De Los Santos (Texas)

À PROPOS DE CHARLO VS. CHÂTAIN

Charlo contre Castaño verra le champion du monde Jermell charlo et le champion du monde argentin WBO Brian Brown se battre pour être le champion incontesté des super poids welters en revendiquant les quatre ceintures de la division des 154 livres qui seront en jeu pour la première fois de l’histoire le samedi 17 juillet, en direct sur SHOWTIME depuis le AT&T Center de San Antonio dans le cadre de un événement Premier Boxing Champions

SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING commence à 21 h HE / 18 h HP et mettra également en évidence le champion par intérim des poids légers de la WBA Rolando “Roly” Romero se mesurer avant Anthony Yigit dans le co-événement principal, et poids moyen invaincu Amilcar Vidal affronte le concurrent vétéran Immanuwel Aleem dans un concours de 10 tours qui inaugurera l’émission.

Les billets pour l’événement promu par les promotions Lions Only et les promotions TGB sont en vente dès maintenant et peuvent être achetés sur www.attcenter.com. Romero contre Yigit est co-promu par Mayweather Promotions.