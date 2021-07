Un porte-parole du North East Ambulance Service a confirmé que la collision avait eu lieu entre un poids lourd et plusieurs véhicules sur l’A1. Ils ont déclaré: “Nous avons plusieurs ressources sur place, y compris notre équipe d’intervention aérienne dangereuse, deux équipes d’ambulances, un ambulancier paramédical spécialisé et trois officiers, avec le soutien de la […] More