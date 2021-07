Jermell Charlo et Brian Castaño à égalité en super combat

Dans une confrontation pour les titres des poids moyens juniors de l’IBF, les WBC, WBO, WBA, Jermell Charlo (34-1-1, 18 KO) et Brian Castano (17-0-2, 12 KO) se sont battus pendant douze rounds difficiles. , avec beaucoup de drame, et le concours se terminerait par une égalité partagée. Les scores étaient de 114-113 pour Castano, 117-111 pour Charlo et 114-114.

Le combat a commencé de manière tactique avec un processus de ressenti de la part des deux. Castaño a commencé à s’ouvrir avec plus de coups de poing dans la seconde. Dans la seconde, Charlo a commencé à piquer tandis que Castaño cherchait à percer. Alors que Castaño relâchait ses mains, Charlo le frappa durement avec un bon contre-crochet. Charlo s’en est pris à Castaño avec une série de coups durs, mais a réussi à résister à la tempête.

L’action a ralenti dans le troisième. Charlo a frappé pendant la majeure partie du tour et a tenu Castaño à distance. Mais à la fin du tour, c’est Castaño qui a frappé Charlo avec deux gros crochets pour lui balancer les jambes. Dans la pièce, Castaño appuya et relâcha ses mains. Il a atterri plus souvent et a fait une grande partie du travail.

Charlo frappait et boxait au cinquième. Chestnut tenait une haute garde et était tenu à distance. Encore la même chose au sixième, avant qu’ils ne commencent à échanger quelques coups. Charlo faisait de son mieux pour rester en dehors des cordes. Castaño a pu déclencher une série de tirs dans les dernières secondes.

Au septième, Castaño est revenu à l’attaque et a marqué plus de fois et l’a mis dans les cordes. Chestnut a avancé et a atterri fréquemment pendant les huit. Charlo essayait de riposter et a raté plusieurs de ses tirs. Le volume de Castaño posait des problèmes à Charlo.

Le neuvième a commencé avec Castaño poussant vers l’avant et lançant des tirs pour soutenir Charlo. Il a été le sujet de la majeure partie du tour. A la 10e, Charlo blesse Castaño d’une belle contre-attaque et passe juste derrière Castaño, qui se relève en titubant. Charlo a pu blesser Castaño plusieurs fois au cours de la manche.

Au onzième, Charlo s’est avancé et a lancé un coup puissant. Chestnut avait toujours l’air blessé du tour précédent. Castaño a finalement commencé à revenir à l’attaque et a poussé l’action sur Charlo, qui a rebondi avec des coups durs pour clôturer le tour. Au cours du douzième et dernier tour, Charlo pompait le jab et lançait des coups derrière eux. Chestnut tenait une haute garde et cherchait à se frayer un chemin.