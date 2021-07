Jermell Charlo et Brian Castaño cherchent tout dans le super poids welter

Samedi à l’AT & T à San Antonio Texas

Dans ce qui doit être l’un des meilleurs combats de l’année 2021, ce samedi 17 juillet, le jumeau nord-américain Jermell Charlo et l’Argentin invaincu s’affronteront en dispute pour les titres WBA, WBC, IBF et WBO en Super Welter. catégorie Brian Castaño. Le combat aura lieu à AT&T à San Antonio au Texas.

Charlo a un record de 34 victoires 18 par Ko et 1 défaite, tandis que Castaño ne connaît aucun échec en 17 combats, dont 12 ont été réalisés par Ko. Charlo a 31 ans, mesure 1,80 cm et une portée de 1,85. Avec ces mesures, il surpasse Castaño, qui affiche une hauteur de 1,71 cm et la même mesure dans la portée, et est né en l’an 89, c’est pourquoi il a le même âge que son rival, 31 ans.

Charlo a un frère jumeau “Jermall” qui règne dans la division des poids moyens et ils ont le rare honneur d’être une paire de jumeaux qui détiennent un championnat du monde de boxe qu’ils exercent simultanément. Il y a quelques années, ils commandaient des versions de la division Super Welterweight, mais maintenant Jermell a gravi les échelons et est le roi des poids moyens dans la version WBC.

Jermell Charlo, vient d’ajouter deux couronnes à son compte après avoir gagné par KO. l’ancien champion dominicain Jayson “Banana” Rosario, au septième tour. Quelques combats avant d’être étonnamment détrôné par son compatriote Tony Harrison dans une décision que beaucoup considéraient comme injuste le 22 décembre 2018, mais Charlo a insisté pour le match revanche et le 21 décembre 2019, près d’un an plus tard, il a éliminé Harrison au tour 11 et a récupéré le titre.

L’Argentin Brian Castaño, malgré sa courte carrière, a déjà participé à plusieurs reprises à la dispute pour les titres mondiaux ; Le 3 octobre 2018 en France, il a remporté le titre mondial WBA des super-welters en éliminant le Français Cédric Vitu, ce titre a été défendu avec succès puis unifié avec le Cubain Erislandi Lara, un combat que les juges ont égalé malgré la domination de Castaño c’était évident.

Pour une raison non encore expliquée, Castaño était inconnu de la WBA et pour redevenir champion, il a dû vaincre le monarque brésilien Patric Texeira, qui régnait jusque-là dans la WBO. C’est la couronne que l’Argentin défendra contre le jumeau Jermell Charlo ce samedi 17.

Bien que Jermell Charlo soit un champion consolidé qui a un avantage en taille, en étendue et en expérience, nous pensons que Castaño a suffisamment de qualité pour surprendre et donner à son pays un grand triomphe qui ajouterait à la joie d’avoir remporté la Cup America.