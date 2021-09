Jermichael Finley dit qu’il se tournerait tôt vers Jordan Love si les luttes de Rodgers continuaient

L’été 2021 touche à sa fin … mais heureusement, nous avons encore les photos de célébrités pour se souvenir de la saison ! Il n’y avait pas beaucoup de plaisir à s’amuser l’année dernière pendant le confinement et maintenant ces stars amoureuses du soleil rattrapent le temps perdu… et ont partagé leurs selfies torrides pour le […] More