Jero García, entraîneur de Damián Biacho : « Guillermo Rivero sera un adversaire difficile »

Communiqué de presse-Javier Gamboa

L’entraîneur populaire du champion espagnol des super-moyens se qualifie comme « fantastique » le débarquement de « Le plus puissant promoteur au monde en

Bilbao » et il est reconnu comme un adepte d’un Kerman Lejarraga qu’il sent gagner Flatley avant la limite « Après un combat très difficile ».

Jerónimo García (Carabanchel, 1970) se souvient du jour où Damián Biacho est arrivé à la porte de son gymnase « A douze ans, mince et au regard d’enfant espiègle ». vous met « La chair de poule qui, quinze ans plus tard, disputera un titre dans l’une des soirées les plus importantes que l’on puisse voir dans notre pays. La Bilbao Arena complète et une affiche comme celle-ci, voilà ce dont rêve tout enfant qui commence à boxer ; et plus Damien ».

Jero a pratiqué divers sports de contact, dont la boxe professionnelle, et est entraîneur depuis maintenant deux décennies. De plus, il a participé à deux longs métrages, neuf séries télévisées et à l’émission de téléréalité ‘Hermano mayor’.

C’est l’alma mater d’une fondation dont les objectifs sont de prévenir la violence et l’exclusion sociale par la boxe. Damián Biacho faisait partie des programmes de la fondation, tout comme l’ancienne championne d’Europe et candidate au championnat du monde Miriam Gutiérrez, qui se rendra bientôt en Floride pour affronter la légende Amanda Serrano. « Je suis très fier » répète Garcia.

GUILLERMO RIVERO, L’ASPIRANT LOCAL

« Guillermo Rivero sera un adversaire difficile pour Damián. En fait, il était le concurrent officiel avant la pandémie. Je pense que c’est un combat que Damian et Guillermo attendaient avec impatience de mener. Les épées sont hautes : ce sont deux combattants qui aiment bien boxer.

Voyons si nous avons réussi à déchiffrer Guillermo Rivero et j’espère que nous aurons la récompense du travail sur le ring. Ce qui est certain c’est que ça va être un combat très dur pour les deux boxeurs », allez.

« Je pense qu’il est impoli de penser à quelque chose plus tard avant de combattre Guillermo Rivero. J’aime vivre le présent avec attention.

Je fais partie de ceux qui rêvent comme un Dieu mais travaillent comme une fourmi. On va essayer de gagner le combat et puis, à partir du même moment que descendons du ring, nous allons commencer à penser au futur proche », précise-t-il.

L’entraîneur remercie l’ancien champion d’Europe des super-welters, Sergio García, pour son aide lors des séances d’entraînement. « Les préparatifs pour nous deux ont coïncidé, Sergio pour le match nul mondial contre Fundora qui jouera aux États-Unis dans quelques jours, et nous pour cette défense du championnat espagnol. Je suis également très reconnaissant aux membres de l’équipe espagnole, anciens collègues de Damián, qui nous ont donné un coup de main « révèle Jero.

KERMAN LEJARRAGA

Concernant le combat à distance, il pense que « Le combat de Kerman Lejarraga n’est pas facile du tout. Mais je pense qu’à la fin la force l’emportera. Je vois Kerman beaucoup plus fort que le boxeur anglais. Je pense que le combat va aller jusqu’au sixième ou septième round, mais Kerman va très bien s’intégrer dans le style Flatley. En plus je suis très Kerman ». Concernant la boxe basque, il considère qu’elle montre « Un rythme ascendant ».

De ton point de vue « A la base de la pyramide se trouvent les gymnases, qui deviennent de plus en plus nombreux ». Avec la base plus large, « Le pourboire peut aller plus haut. A ce sommet se trouve Kerman Lejarraga et, avec lui, toute la boxe basque ».

SALLE DE MATCH À BILBAO

García n’hésite pas à affirmer que « Matchroom est actuellement le développeur le plus puissant au monde ; atterrir à Bilbao est fantastique « . Il est clair que les fans qui viennent à la Bilbao Arena « Vous ne le regretterez pas, vous profiterez d’une des soirées les plus importantes, en termes de qualité, de l’histoire récente de notre pays ».

Parmi ceux qui assisteront au spectaculaire palais des sports de Bilbao, il y aura les adeptes de l’actuel champion espagnol des super-moyens. « Damián a une base de fans qui l’accompagne partout où il va et une partie de la Bilbao Arena agitera sûrement avec le drapeau de notre carabanchelero bien-aimé Damián ‘Guinea’ Biacho ».

RICKY HATTON

Un autre détail de la soirée du 3 décembre à l’Arena de Bilbao que Jero García n’oublie pas est celui de « partager un vestiaire avec Ricky Hatton ».

Le mythique Hatton – chevalier de l’ordre de l’Empire britannique, champion du monde, vainqueur de légendes comme José Luis Castillo ou Kostya Tszyu, vainqueur de grands comme Paulie Malignaggi ou Luis Collazo et challenger de mythes comme Manny Pacquiao ou Flyd Mayweather Jr. – arrive à Bilbao pour conseiller son fils Campbell Hatton du coin.

« Je suis très heureux de coïncider avec Ricky Hatton, il était l’un de mes boxeurs européens préférés. Je peux seulement dire « eskerrik asko » pour avoir la possibilité de participer à cet événement», conclut Jero García.