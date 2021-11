Jerome Boateng a eu des frictions avec beaucoup de gens au Bayern Munich apparemment

Le journaliste de Sport Bild Christian Falk a écrit un nouveau livre (pas choquant) intitulé « Bayern Insider ».

Un extrait du livre a été capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia et il a détaillé l’explosion de l’ancien défenseur du Bayern Munich Jerome Boateng avec Niko Kovac et Hasan « Brazzo » Salihamidzic, entre autres.

Voici la ventilation rapide et sale:

Après que Niklas Süle et Mats Hummels ont commencé contre l’AEK Athènes en octobre 2018, Boateng voulait rencontrer Kovac, qui était alors le manager de l’équipe. Salihamidžić s’est impliqué et Boateng a ensuite crié : « Vous n’avez rien à me dire. Tais toi! » Aïe. La chaleur de Boateng, Salihamidzic, est due au directeur sportif qui a tenté de vendre Boateng l’été précédent. Boateng, cependant, voulait rejoindre le Paris Saint-Germain et a même eu deux rencontres avec le club. Dans l’une de ces conversations, Boateng a confié à l’entraîneur du PSG de l’époque, Thomas Tuchel, qu’il trouvait les commentaires faits par Hummels pendant l’entraînement « ennuyeux ». Peut-être que Boateng cherchait un terrain d’entente avec Tuchel puisque le manager avait également une querelle ouverte avec Hummels. Le PSG a offert 40 millions d’euros et le Bayern Munich voulait 50 millions d’euros. L’écart était dû au fait que la quasi-vente était si tardive dans la fenêtre que le Bayern Munich voulait une valeur supplémentaire car il serait en mesure de trouver un remplaçant adéquat.