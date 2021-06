Jerome Boateng déterminé à continuer à jouer à un « haut niveau » après le Bayern Munich

Malgré le fait qu’il quitte définitivement le Bayern Munich cet été, Jerome Boateng ne sait toujours pas avec certitude où, exactement, il sera transféré. Il y a un certain nombre de clubs qui ont exprimé leur intérêt à signer le vétéran défenseur central, mais rien ne s’est encore passé.

Dans le dernier numéro du magazine du club du Bayern, “51”, Boateng a déclaré que partout où il ira, il se voit jouer au “haut niveau” pendant au moins deux saisons supplémentaires (Abendzeitung). À un moment donné de l’ère Niko Kovac de la saison 2018/2019, il semblait que Boateng était sur le point de quitter le club, mais il a fini par être un joueur absolument vital sous Hansi Flick en route vers le triplé la saison dernière et neuvième titre consécutif de Bundesliga la saison dernière. Il a montré qu’il peut toujours concourir au plus haut niveau et être un atout important pour tout club qui finira par le signer.

S’exprimant sur son avenir après la vie au Bayern, Boateng a déclaré: “Je n’ai toujours aucune idée de où cela va, mais j’ai déjà une idée claire. Mais je le laisserai venir à ma rencontre. J’ai très bien réussi la saison et je n’ai pas raté un match à cause d’une blessure. Dans ma condition, je peux certainement jouer pendant deux ou trois ans au plus haut niveau.

Boateng a fait ses adieux au Bayern lors de sa victoire 5-2 contre le FC Augsburg lors de la dernière journée de Bundesliga de la saison et les larmes coulaient à flots alors qu’il était cérémonieusement remplacé au milieu de la seconde mi-temps. S’exprimant à la fin de la saison dernière, il a déclaré: “C’était une belle fin, mais c’était aussi triste.” Il quitte le club après un mandat bien décoré en Bavière et il est clair qu’il est prêt à donner quelques années de plus à un club de haut niveau, probablement quelque part en Europe. Il y avait eu des pourparlers pour déménager en Amérique du Nord pour un club de MLS, mais ces rumeurs se sont envolées aussi rapidement qu’elles ont commencé à circuler.